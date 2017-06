Togo: Violents affrontements sur le campus universitaire de Lomé

Tout a commencé, mercredi 14 juin, par un rassemblement d'étudiants, vite dispersé parce que « non autorisé », disent les autorités universitaires. Le président de la Ligue togolaise des droits de l'Etudiant qui a appelé au rassemblement est alors interpelé et déposé, le soir même, à la prison civile de Lomé.

Si les images diffusées sur les réseaux sociaux sont avérées, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont insupportables. On y voit un groupe de forces de l'ordre pourchassant des étudiants à la recherche d'un refuge. Un étudiant est traîné au sol, trois à quatre agents l'entourent et le rouent de coups avant de l'abandonner là.

Au Togo, le calme est revenu, ce week-end, au campus universitaire de Lomé. Le campus a connu, cette semaine, de violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants qui ont duré trois jours. Il y a eu plusieurs arrestations dont celle du président de la Ligue togolaise des droits de l'Etudiant, Foli Satchivi et d'autres camarades que les étudiants veulent voir libérés dans les meilleurs délais.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.