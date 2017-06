Gabon: Condamnation unanime après l'attaque de plusieurs médias

Une bombe factice a été retrouvée à TV+ et un DVD à Africa N°1, dans lequel on retrouve le message de Roland Désiré Aba'a Minko.

Chez Africa N°1, ils ont échoué pour des raisons techniques. Dans leur fuite, ils ont oublié un DVD contenant une vidéo de l'opposant. A Canal 7, les locaux étaient fermés et le commando a été chassé par les riverains. Enfin à Gabon Télévision, ils ont pu entrer mais sont vite repartis à l'arrivée des forces de sécurité. A TV+, ils ont aussi laissé une bombe factice faite de faux bâtons de dynamite couverts d'aluminium et reliés à un circuit électrique.

Sur les attaques, il y aurait eu plusieurs commandos impliqués. Une source ayant accès au dossier parle de peut-être quatre équipes d'environ six hommes armés, puisque quatre médias - Canal 7, Gabon Télévision, TV+ et Africa N°1 - ont été visés simultanément.

Nous lançons un appel à la raison et au patriotisme de nos compatriotes. Au gouvernement nous demandons de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la défense de notre territoire, le bon fonctionnement des institutions, de protéger les personnes ainsi que les biens publics et privés.

Démocratie nouvelle, le parti de René Ndemezo'o Obiang, ex-directeur de campagne de Jean Ping, n'a pas non plus épargné Aba'a Minko. « Démocratie nouvelle dénonce et condamne avec la plus grande vigueur tout acte tendant à mettre en péril le processus démocratique en cours dans notre pays. »

Le porte-parole de la coalition autour de Jean Ping, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, affirme que l'opposant n'a rien à voir avec ce qui s'est passé et a rappelé « son attachement à la démocratie ». Il s'est toutefois interrogé sur le silence du gouvernement et a « parlé de coïncidence troublante » avec l'arrivée, mardi, d'une mission de la Cour pénale internationale. Il a également dit espérer que tout cela ne serve pas de prétexte pour créer une situation d'exception.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.