Ile Maurice: La mosquée-cathédrale de Cordoue

En août cela fera un an qu' Aqiil Gopee a quitté Maurice pour vivre le rêve américain. En études à Amherst College, dans le Massachussets, le jeune Mauricien dit s'envoler vers d'autres terres dès qu'il en a l'occasion. C'est comme cela qu'il a parcouru, depuis ces deux derniers mois, Boston, New York, Toronto, Paris, Madrid et Cordoue, une ville située dans le sud de l'Espagne.

Apprendre, écrire et explorer à 20 ans

La mosquée-cathédrale de Cordoue à Andalousie, Espagne, est unique en son genre au monde. Le monument est classé patrimoine mondial de l'Unesco. Située en plein cœur du centre historique de la ville, elle est l'un des plus beaux monuments de l'art musulman d'Espagne. En 1523, une cathédrale a été érigée au sein de la mosquée.

Qui est Aqiil Gopee ?

C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Lauréat de la cuvée 2015 après avoir été, une année plus tôt, lauréat du Prix du jeune écrivain de langue française, pour sa nouvelle Loup et Rouge, Aqiil Gopee a quitté Maurice en août de l'année dernière pour s'installer à Amherst, une ville du Massachusetts.

À bientôt 20 ans, Aqiil Gopee y étudie l'écriture, un art auquel il s'adonne depuis plus de dix ans maintenant et, en même temps, la religion. Ceci, préciset-il, «avec une concentration sur l'Islam et ses rapports avec les autres fois. Soit, ce qui le distingue mais surtout ce qui le rapproche d'elles tout en considérant en même temps les nombreuses sectes qui le divisent».

Celui qui écrit de la poésie mais surtout des nouvelles, a récemment commencé un projet de roman««qu'il espère aboutira d'ici la fin de l'année».

«Voyager me permet de me forger à la lumière et au souffle d'autres terres, m'aidant à projeter plus loin mes idées et mon écriture tout en m'ouvrant aux offrandes du monde», indique notre jeune compatriote, un brin poétique. Bref, fidèle à lui-même.