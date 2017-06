Cameroun: La mort a emporté Dieudonné Tiné Pigui, ces dernières années c'était Dieudonné Mangui-Mbeh.

Il a nourri notre jeunesse par sa voix et son regard profond, il a formé notre esprit à la compréhension des relations internationales, notre peine est immense. Ton décès est une vraie douleur au cœur et à l'âme Dieudonné car mercredi nous nous sommes longuement parlés... alors comment écrire ces mots aujourd'hui alors que tu es tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs ? Nous ne nous connaissions pas depuis longtemps. J'ai été à l'initiative et la réponse fut nette pour me dire "c'est un aîné qui pourrait être mon ami". Je lui ai écrit par facebook et il a répondu "Très bien. Bonjour. Merci d'avoir initié le contact (doux sourire)".

Nous avons parlé dès cet instant comme des copains d'enfance. Au fil de la conversation, j'ai découvert un homme de passion et de conviction. 45 minutes d'échange sur plusieurs sujets mais principalement le Cameroun. Le lendemain nous nous sommes appelés, dans sa voix, j'ai décelé ce prolongement d'honnêteté et de rigueur qui se dégageait déjà de lui à la CTV, son professionnalisme, son côté Service Public jusqu'au bout des ongles bien qu'il fut au service des Nations Unies.

Dieudonné Tiné Pigui n'était pas de ma génération, ce n'est pas un camarade de classe mais il a marqué ma personne et celles de mes enfants qu'il a appris à connaître par sa gentillesse et son élégance, quelque chose de dandy dans le détachement et dans sa mise. Au fond Dieudonné Tiné Pigui était un baroudeur et un homme affable dans un manteau de faux timide. Je lui ai fait parvenir un texte en mettant à la marge, "vous serez peut-être critique, hostile, désagréable, pire encore ; mais je sais que vous serez honnête, jamais bas, ou insultant, ou absurdement polémique - juste honnête et, au fond, cela me suffit ». Il a lu mon texte et me la retourné sans déception, ouvrant de nouvelles pistes de travail et d'orientation qui au départ n'étaient que des doutes pour finir en orientation de recherche.

Nous avons parlé mercredi dernier Achille Mbembé a été notre dernière assiette commune. Il a déploré que le "système en place dans notre pays et ses pseudo "intellectuels" font tout pour que les oeuvres de Mbembé ne soient pas connues et débattues au Cameroun..." Oui, au fond une fois de plus, Dieudonné Tiné Pigui était, clairement, un homme cultivé. Engagé et cultivé, diplômé du prestigieux département de communication de la Havard University de tous les fantasmes et de toutes les convoitises. Il rêvait de moto mais n'en avait jamais fait peut-être.

Un grand reporter, bien sûr il l'a été à sa manière. Au moment de partir, je voudrais encore dire un mot ou deux, Dieudonné pour ceux qui l'ont connu aux heures glorieuses de la CTV de Florent Etoga Elie son premier directeur général, il a été pleinement journaliste, il a été historien de l'immédiat, il avait de hautes exigences pour le rendu à servir aux téléspectateurs. Mercredi en quittant Dieudonné J'ai pensé que ce n'était évidemment pas le moment ; qu'il fallait laisser passer quelques jours ou quelques semaines ; pour lui proposer une aventure d'écriture. Au fond de moi, je suis meurtri pas plus que vous qui l'avez connu et aimé, pour moi il était très exactement le type d'homme que chacun aurait aimé avoir pour ami.

Au revoir Dieudonné, Adieux Tiné Pigui Mangui-Mbeh.