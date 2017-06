Cameroun: Qu'est ce qui expliquerait l'échec des partis d'opposition au Cameroun ?

Quand on y regarde de près cette scène de mépris de l'opposition vis-à-vis de l'opposition, l'on constate que dans la plupart des cas, ce sont des partis politiques de l'opposition nouvellement crées et incapables de mobiliser qui entretiennent le flou afin de donner les chances au parti au pouvoir de remporter à chaque consultation électorale.

A l'Est, c'est le FFR qui est vu d'un mauvais oeil par le PLC etc..

Aujourd'hui, chose curieuse les partis d’opposition divisés en interne et certains faisant les yeux doux au Rdpc, s'éloignent de plus en plus de l'enjeu majeur qui est l'accession au pouvoir.

En 2004, l'écart s'est davantage creusé entre le vainqueur, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (70,92%) et son suivant, le Social democratic front (17,40%). Sept ans plus tard, en 2011, il va encore s'accélérer. Le Rdpc rafle 77, 99%, tandis que le Sdf n'a pu obtenir que 10,71% des suffrages exprimés.

