Tunisie: I watch tire la sonnette d'alarme

«I Watch» réagissait à la décision de la Commission du règlement intérieur, de l'immunité, des lois parlementaires et des lois électorales de rejeter, lors de sa réunion mardi dernier, la proposition d'amendement du règlement intérieur portant sur le prélèvement de la somme de 100 dinars de la prime des députés qui s'absentent sans justification. L'ONG a rappelé, dans ce sens, les statistiques de l'organisation Al Bawsala selon lesquelles Ennahdha est à la tête du classement des blocs parlementaires avec 67% de députés présents, suivi du bloc Al Horra avec 58% et le bloc démocrate avec 56%.

Nida Tounès et l'UPL (Union patriotique libre) se placent au 4e rang avec 53% suivis d'Afek Tounès et de l'Appel des Tunisiens à l'étranger avec 43% et le Front populaire avec 40%. Le taux de présence des députés du bloc social-démocrate n'a pas dépassé les 34%.

Malgré les absences fréquentes et injustifiées de plusieurs députés qui font fi de la confiance des électeurs et de la responsabilité historique qui leur incombe, il semble que le souci du corps législatif s'oriente plus vers la préservation des acquis financiers que de l'amendement du règlement intérieur en vue de renforcer la bonne gouvernance dans le traitement du dossier de la discipline parlementaire, lit-on dans la déclaration d'I Watch.

D'après l'organisation, la commission électorale n'avait pas repris mardi dernier ses travaux consacrés à l'élection des candidats à l'Instance d'accès à l'information en raison de l'absence de 15 députés sur 22, membres de la commission. La proposition d'amendement de l'article 26 du règlement intérieur de l'ARP pour procéder à une retenue sur la prime des députés a suscité une polémique depuis près d'un an. Le bureau de l'ARP avait adopté cette proposition; de même que la conférence des présidents qui regroupe les présidents des blocs et les présidents des commissions permanentes et spéciales ainsi que les membres du bureau. Cependant la Commission du règlement intérieur a décidé de faire tomber la proposition.