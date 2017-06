Ile Maurice: Sexting - Les dessous de l'affaire Mr Love

En août cela fera un an qu' Aqiil Gopee a quitté Maurice pour vivre le rêve américain. En… Plus »

Selon l'article 46 (h) de l'Information and Communication Technologies Act de 2001, expédier des photos à caractère obscène constitue un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende ne dépassant pas Rs 1 million. «Même si l'autre personne est consentante ou demande la photo en question, le délit reste le même. Il est interdit de 'sexter'», laisse entendre une source policière. La personne qui partage de telles photos est elle aussi passible des mêmes peines.

L'interprète de Lagrain Café, ancien membre du groupe système R, tient à mettre les points sur les «i». Ces photos dénudées, il les a bien envoyées... «Oui, je les ai prises et expédiées.» Mais elles ont été prises il y a longtemps, très longtemps, confie Mr Love. À tel point qu'il est impossible de savoir à qui elles étaient destinées. «Mais je peux confirmer que la personne en question était majeure et consentante... » A-t-elle apprécié ? A-t-il rencontré la muse en question ? À ces questions, pas de réponse.

His name is Love. Mr Love. Mais alors que lui n'est qu'amour, selon ses dires, il a quand même des «ennemis». Ce sont ces esprits malfaisants qui seraient derrière toute cette campagne de «naming and shaming» dont il est victime. Des photos du chanteur, exhibant son sexe - et destinées à une gentille dame apparemment - ont fait le tour de Facebook. À tel point que l'interprète de Touss Sali a porté plainte à la Cyber Crime Unit, mercredi.

