Tunisie: Les mathématiques, difficiles

Le français: une autre épreuve difficile pour les candidats de la sixième

L'avant-veille, les élèves avaient planché pendant deux heures (chaque matière a duré une heure) sur les épreuves de français et de l'éveil scientifique. C'est la première épreuve qui a donné du fil à retordre aux écoliers notamment ceux des établissements étatiques qui ont, en effet, rencontré des difficultés à trouver les antonymes et les synonymes de mots peu usités dans la langue française. Les candidats ont planché sur un texte de compréhension racontant l'histoire d'une jeune fille muette qui a eu du mal à s'intégrer dans sa nouvelle classe. En se basant sur cet exemple, ces derniers ont été appelés à donner leur avis sur les problèmes d'intégration des personnes porteuses de handicap et sur l'attitude à adopter pour les aider à s'intégrer au sein de la société.

Dans la seconde épreuve, celle de l'éveil scientifique, à laquelle se sont adonnés les candidats, vendredi dernier, et jugée à la portée, les élèves ont résolu un exercice sur la pollinisation et sur la vision dans la partie sciences de la vie et ont planché dans la partie sciences physiques sur les champs magnétique et électrique et sur la réfraction de la lumière. «L'épreuve de l'éveil scientifique n'était pas difficile, a souligné cette mère de famille qui a accompagné son fils au centre d'examen de Bab El Khadhra. Les thèmes sur lesquels ont planché les candidats portent pratiquement sur l'ensemble du programme de la sixième année de base. Il s'agit d'une épreuve classique et à la portée. Contrairement aux épreuves de français et de mathématiques qui étaient vraiment difficiles».

Ces deux épreuves vont servir, de toute évidence, de filtre pour le passage aux collèges pilotes en distinguant les élèves moyens des candidats qui ont le niveau requis pour poursuivre leurs études dans ces établissements .