Angola: Mise en relief des réalisations quinquennales du secteur de la Pêche

Ndalatando (Angola) — L'appui, la croissance et le développement de l'Industrie de Pêche, en particulier de la pêche artisanale et semi-industrielle, par la construction des infrastructures de support à l'activité, ont été relevés vendredi à Ndalatando par la ministre de la Pêche, Victória de Barros Neto.

Prenant la parole au cours du premier Conseil consultatif du Ministère de la Pêche, Victória Neto a dit que les infrastructures construites le long des principales localités où la pêche est pratiquée étaient destinées à donner de l'impulsion au développement du secteur durant la quinquennale 2012-2017

En vue d'appuyer la production de poisson sec salé, trois Centres de traitement et de transformation de poisson ont été construits dans les municipalités de Moçâmedes et de Tombwa, dans la province de Namibe, et à Porto-Amboin, dans la province de Cuanza Sul.

La ministre a souligné qu'à Luanda un projet était en cours de réalisation dans le but d'améliorer le système de déchargement et de vente dans les localités de Mabundas et à l'île de Cabo. Il s'agit de la création des conditions au Port de Pescangola pour la pêche semi-industrielle, et dans la zone de Samba pour la pêche artisanale.