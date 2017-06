Tunisie: Deux scènes au centre-ville et 8 heures de musique non-stop

Organisée dans une centaine de pays, dont la Tunisie, la Fête de la musique est célébrée depuis 1983 à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin.

Depuis de nombreuses années, l'Institut français de Tunisie (IFT) a choisi de célébrer cet événement, à l'avenue Habib Bourguiba au centre-ville.

Après le succès populaire remporté par la Fête de la musique 2016, l'IFT informe, dans un communiqué de presse, du renouvellement de l'expérience tout en investissant cette année deux espaces, situés sur l'avenue avec l'installation de deux scènes. La première scène sera, comme dans la précédente édition, de nouveau implantée devant le Théâtre municipal de Tunis et la seconde sera installée devant l'hôtel Africa sur le terre-plein central.

Après l'édition 2016 qui a enregistré la présence de 5.000 personnes, les organisateurs s'attendent cette année à un chiffre de 10.000 visiteurs, durant près de 8 heures de musique non-stop.

Le programme de la Fête de la musique 2017 à Tunis est conçu comme une rencontre et un dialogue entre différents styles musicaux et différents publics, un voyage allant de la musique orientale et classique vers le rap, en passant par le mezoued... de France et de Tunisie.

Parmi les artistes et groupes participants, l'on cite le quartet «Saltana» formé du saxophoniste et jazzman Raphaël Imbert, du compositeur et ûdiste franco-palestinien Moneim Adwan, du violoniste tunisien Zied Zouari et du percussionniste Jean-Luc di Fraya.

La programmation comporte également les spectacles du quatuor «Cadences» composé de quatre jeunes musiciens tunisiens : Akram Ben Romdhane (violon), Mohamed Bouslama (violon), Afif Bouslama (alto) et Farouk S'habou (violoncelle), du groupe français «Speed Caravan» mêlant rock, musique arabo-andalouse, Chaâbi et musique électronique.

Le rap tunisien sera présent avec Vipa (Kais Kekli), Empire (Belhassen) considéré comme la star montante de la scène underground tunisienne, Massi (Mahdi Chammem), une référence incontestée pour les jeunes tunisiens amateurs de rap, ainsi que les rappeurs français «Le 3e œil», duo composé des deux rappeurs originaires de Marseille, Boss One et Jo Popo aka Mombi ainsi qu'Ichon faisant partie de la nouvelle scène rap parisienne.