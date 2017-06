Cameroun: 8e Edition du festival Memika - L'événement se tient du 06 au 09 septembre prochain à Yaoundé

Destiné à faire rayonner les arts culturels du pays, le rendez-vous, affirme-t-on, se veut une plateforme qui permette à tous d'exprimer ses talents, indépendamment des religions ou ethnies.

« Diversité culturelle et cohésion sociale ». Voilà décliné, le thème du 8ème Festival Memika qui se déroulera du 06 au 08 septembre 2017 dans la capitale camerounaise. Travailler à la promotion et à l'aura des arts culturels du Cameroun, en est selon les organisateurs, l'un des objectifs majeurs. En termes d'innovation, l'on assistera alors au 2ème numéro des Awards du Festival Memika lequel compte s'affranchir de toute barrière religieuse ou ethnique pour, donner la possibilité à tout talent artistique, de s'exprimer.

Aux dires du comité d'organisation qui était face à la presse le 13 juin à Yaoundé, quatre jours durant, les participants au Festival Memika, assisteront à une marche artistique dont la particularité cette année, sera l'accompagnement de quatre mascottes représentant les quatre grandes aires culturelles du Cameroun. Est aussi au programme, un concours de beauté et de créativité qui consacrerait respectivement la Reine de la beauté africaine et le Roi du mérite traditionnel. L'on annonce aussi au menu des activités, des conférences débats, des projections cinématographiques sur la culture camerounaise, la présentation des œuvres artistiques, des concerts de musique et une foire.

Comme innovation majeure de cette 8e édition, la 2e édition des Memike Awards, la précédente ayant eu lieu en 2012. Ce volet impliquera 12 catégories à l'issue desquelles les meilleurs candidats seront primés. Parmi elles, la vannerie artisanale, la musique et cuisine traditionnelle, la sculpture en bois, entre autres.

« Nous voulons amener nos enfants à connaître et à maîtriser leurs cultures traditionnelles et à les valoriser, où qu'ils se trouvent. Parce qu'en réalité, la culture reste la meilleure identité de chacun », a affirmé Njoya Mamboune Mariama, présidente du Festival Memika. L'occasion faisant le larron, elle a profité de la présence des médias pour lancer un appel aux autorités et autres personnalités pour consentir des efforts en vue de l'essor et de l'expansion de la culture camerounaise.

Institution africaine de promotion de la culture, le Centre de recherches et de documentation des traditions et langues africaines (Cerdotola), de par son partenariat technique, apporte sans doute une plus-value au 8ème Festival Memika qui verra la participation des délégations sénégalaise et nigériane.