Tunisie: La loi et la pratique

La Haute instance supérieure indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) a lancé une enquête pour savoir s'il y a eu malversations et dépassements lors d'un épisode de l'émission Dlilek Mlak diffusé sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi et suivi par près de 4 millions de téléspectateurs.

On estime qu'il y a eu dépassements concernant les SMS envoyés pour participer au tirage au sort et c'est l'instance nationale des télécommunications qui a constaté ces dépassements. Le nombre des messages envoyés par les téléspectateurs a dépassé de loin le nombre fixé.

La lauréate du jeu a gagné 2 millions de dinars (2 milliards de millimes). Notre consœur dans notre journal Samira Dami souligne que « 6 milliards ont été engrangés par les SMS... L'état a bénéficié également de 25% d'impôts sur les 2 milliards normalement (!) gagnés par les candidats, soit 500 millions ». Ce qui nous intéresse ici ne concerne pas ceux qui, obnubilés par l'appât du gain facile, s'engagent dans les dépenses les plus folles. Mais qu'en est-il de ceux qui se trouvent harcelés par des SMS incitateurs, leur faisant miroiter « monts et merveilles ».

Ont-ils donné leur numéro de téléphone ? Ont-ils permis aux serveurs d'accès de donner leur numéro ? Samir Sidhom, directeur de la cellule de promotion des technologies de l'information au ministère des Technologies de la communication, estime que les messages portant sur les jeux de hasard et les concours sont illégaux.

Ces serveurs sont autorisés à fournir uniquement des services à caractère éducatif, culturel, scientifique, commercial, sportif, de loisirs». Même affirmation de la part du président de l'Instance nationale pour la protection des données personnelles (Inpdp), Chawki Gaddes : « Les SMS à caractère commercial et promotionnel, qui parviennent aux gens à travers leurs téléphones cellulaires, sont illégaux ».

Et les citoyens sont « matraqués » et indisposés par des SMS à caractère commercial. On souligne que « sans un consentement préalable du citoyen, qui choisit volontairement de donner son numéro de téléphone et autorise qu'on lui communique des publicités et autres promotions commerciales, cette pratique constitue une violation des données personnelles ».

L'opinion publique est « agitée » ces jours-ci par « l'affaire des non-jeûneurs ». Cette chasse à ceux qui ne pratiquent pas le jeûne durant ce mois de Ramadan a mené à cinq condamnations à la prison de personnes ayant fumé ou mangé en public. Des Tunisiens se sont mobilisés pour préserver les libertés individuelles des non-jeûneurs.

Vendredi dernier, 12 députés se sont exprimés dans un manifeste pour exprimer leur étonnement face au rendu des jugements et verdicts prononcés à l'égard des non-jeûneurs. On y parle de « dérapages » de la part du juge « censé être le protecteur naturel des droits et libertés » qui s'est érigé en « redresseur de l'ordre moral menaçant directement les libertés individuelles.

On rappelle que la Constitution garantit la liberté de croyance et de conscience et qu'aucune loi tunisienne n'oblige les personnes à jeûner ou leur interdit de manger en public pendant Ramadan. L'insistance du tribunal à utiliser des articles du Code pénal relatifs aux « atteintes à la moralité » pour restreindre les libertés individuelles va à l'encontre des progrès de la Tunisie en matière de respect des droits humains.

On pourrait citer plusieurs autres exemples de ce non-respect des libertés et des droits individuels. Que vaut la loi si elle n'est pas pratiquée ?