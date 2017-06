Tunisie: Retour de flamme d'une transition bloquée

En premier lieu, bien évidemment, le surinvestissement politicien aux dépens des réformes économiques et sociales. Depuis la révolution du 14 janvier 2011, sept gouvernements se sont succédé sans pour autant engager les réformes de structures nécessaires. Les plus grands problèmes de la Tunisie tiennent pourtant du chômage massif, de la faiblesse des investissements et de la stagnation des exportations. Autant de vecteurs du déséquilibre régional qui n'a de cesse de créer des foyers de tension sporadiques un peu partout.

Et, dans ce registre précis, le gouvernorat de Tataouine n'est guère bien loti. Le chômage y atteint des records sinistres, les jeunes diplômés du supérieur y végètent dans l'îlotisme intégral. Les dynamiques de création de richesses et des transferts sociaux y sont au point mort. Depuis longtemps, à l'instar de ce qu'il en est dans de nombreuses régions intérieures et frontalières, le brasier couve sous les cendres. La poudrière était à l'affût de la mèche qui a sitôt fait dégénérer la donne.

Ajoutons-y la déconfiture inouïe des représentants des partis en général, ceux de la majorité gouvernementale en prime. Il n'est un secret pour personne que le gouvernorat de Tataouine constituait, à l'échelle nationale, le réservoir électoral de choix et la chasse gardée d'Ennahdha et de ses affidés et sympathisants. Or, c'est bien un ministre d'Ennahdha, M. Imed Hammami, qui a été au centre des différentes déconvenues et absence de dialogue qui ont envenimé la donne à Tataouine et à El-Kamour. Il avait succédé au poste de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à une autre figure de proue de la nouvelle génération montante d'Ennahdha, M. Zied Laâdhari, secrétaire général du parti dit islamiste. Son bilan à lui aussi avait été un échec patent dans son ministère. N'empêche, il a été gratifié du super-ministère de l'Industrie et du Commerce dans le gouvernement dit d'union nationale. Tout en faisant hériter son ancien portefeuille à M. Imed Hammami.

La crise à Tataouine a duré près de trois mois. Les revendications citoyennes y sont des plus légitimes et fondées. Mais la crise avait culminé aux lendemains de la visite qu'y avait effectuée fin avril 2017 le chef du gouvernement, M. Youssef Chahed. Ennahdha et Nida y étaient quasi-absents, moitié tétanisés et n'y pouvant guère, moitié complaisants. Les autres partis n'étaient guère en reste. Des casseurs et des provocateurs ont tenté d'instrumentaliser le mouvement en jetant de l'huile sur le feu. Les séides de la nébuleuse terrroriste, Daech, Al-Qaïda et leurs sympathisants, y compris parmi les partis reconnus, étaient aux aguets, escomptant l'atteinte du point de non-retour en vue de réitérer les scénarios macabres de Mossoul et Tal Afar (Irak), Riqqa (Syrie) ou Al-Briga et Syrte (Libye) à Tataouine.

Il a fallu en recourir à toutes les postures et séquences plus douloureuses les unes que les autres, à tous les stratagèmes, pour se rendre à l'évidence. Les partis politiques sont l'énoncé, le condensé de la crise et guère la solution. L'intercession de la centrale ouvrière, l'Ugtt, était nécessaire. Votre dévoué l'avait évoquée début mai, sans que l'appel ne trouve écho, nulle part. Et ce fut précisément l'intercession de l'Ugtt qui a permis le déblocage de la situation, malgré toutes les objections et réserves le concernant. Mais, comme toujours, le modus vivendi s'avère la meilleure solution imparfaite.

La crise de Tataouine est à la croisée de plusieurs tares de la place politique tunisienne : surinvestissement politicien, partitocratie, affaiblissement des partis politiques dans leur ensemble, absence de doigté en matière de gestion et résolution des crises, non-maîtrise des techniques de la communication de crise. Et j'en passe...

Tataouine n'est au bout du compte qu'une séquence parmi tant d'autres du retour de flamme de la transition bloquée. A La Kasbah et ailleurs, sitôt l'accord paraphé, on a poussé un ouf de soulagement dans la matinée du vendredi 15 juin. Mais ce n'est que partie remise. Parce qu'ailleurs aussi, le brasier couve encore sous les cendres ardentes.