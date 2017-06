Sénégal: Saer Seck appelle les candidats aux postes électifs à "un consensus dynamique"

Pour Saer Seck, les prochaines échéances avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et les qualifications à la CAN 2019, méritent que tout le monde puisse tirer dans le même sens.

Deux autres dirigeants, le président de la Commission des petites catégories et du football de jeunes, Mbaye Diouf Dia, et l'ancien président de la ligue professionnelle, Louis Lamotte, sont candidats à la succession de Me Senghor.

"J'ai appris que dans les ligues de Kaffrine et de Thiès, ils sont parvenus à trouver un consensus et pourquoi pas à Dakar", s'est interrogé le président de Diambars.

Le président sortant de la Ligue régionale du football de Dakar, Djibril Wade, est candidat à sa propre succession. Son premier vice-président, Malick Thiam, et Georges Sylva, président d'un club de la banlieue et qui s'occupe des petites catégories à l'AS Douanes, sont aussi candidats à la tête de l'instance dirigeante du football dans la capitale.

"Je vais commencer par la Ligue de football de Dakar où trois candidats sont en course pour un poste, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin pour les amener à s'entendre", a-t-il dit à l'APS, évoquant nommément les candidatures de Djibril Wade, Malick Thiam et Georges Sylva.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.