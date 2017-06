Tunisie: Un film sur la manipulation - Touchant et attachant...

Le coup d'envoi du festival a eu lieu vendredi soir avec le film «Home Guards» de la réalisatrice hongroise Krisztina Goda avec les acteurs : Franciska Töröcsik, Iván Fenyö, Piroska Molnár...

En parlant de son film, la réalisatrice affirme que «Home Guards est un drame sur la radicalisation de la jeunesse. Je crois que nous avons fait un film sur un sujet majeur et d'actualité partout dans le monde». Elle ajoute que bien qu'elle ait pu facilement faire un documentaire sur le sujet, elle a préféré que ça soit un film de fiction. Le film met sous les projecteurs le processus de la manipulation.

Sorti en 2015, le film nous emmène au cœur d'une petite ville province en Hongrie. Une ville «abandonnée par Dieu», où la loi et l'ordre n'existent pas. Une ville qui symbolise l'ensemble du monde dans son état de désolation. Et la xénophobie et le racisme qui marquent cette époque sombre de notre existence.

Au centre du drame, deux frères qui ont été recrutés par un nouveau chef de police jeune et charismatique. Ils rejoignent à leur tour le groupe de jeunes volontaires «Home Guards» dont l'objectif supposé est d'aider la police à prévenir et à combattre le crime. Pour la première fois de leur vie, les frères sont ravis de pouvoir faire partie d'un projet significatif. Sauf que, progressivement, la situation devient chaotique. Les gardes ne servent plus une bonne cause, bien au contraire. «Entre le début et la fin du film, nos personnages évoluent beaucoup. A la fin du film, on s'est rasé la tête, on n'a plus de limites, on n'a plus d'ennemis, on fait ce qu'on veut et on se fiche de ce que les autres pensent», précise l'acteur Viktor Klem, qui interprète un des jeunes garçons. Librement adapté d'un roman de Laszlo Bernát Czető, Home Guards a coûté 2.2 millions d'euros et est considéré comme un film à gros budget en Hongrie.

La comédie noire à la hongroise...

Samedi dernier, les cinéphiles ont pu apprécier la comédie dramatique signée Károly Ujj Mészáros, d'après l'œuvre originale de l'écrivain hongrois Zsolt Pozsgai, avec à l'affiche les comédiens Monika Balsai, David Sakurai, Szabolcs Bede Fazekas, Zoltán Schmied et Piroska Molnár.

Sorti en février 2015, ce film a été l'occasion de découvrir la comédie noire à la hongroise. Une sorte de conte de fées pour adultes. Ce premier long métrage de Károly Ujj Mészáros est un voyage intemporel dans le temps et l'espace, jouant la carte du surréalisme caustique à travers un visuel époustouflant. C'était l'occasion, également, de connaître Piroska Molnar, une vedette du cinéma hongrois et une grande habituée des films de Palfi (Taxidermia).

Le mini-festival qui met à l'honneur le cinéma de l'autre rive de la Méditerranée prendra fin dimanche 18 juin avec la projection du long métrage «The Wednesday child» (L'Enfant du mercredi) de la réalisatrice Lili Horváth, avec les comédiens Kinga Vecsei, Szabolcs Thuroczy et Enikö Börcsök.

«Tu es né un mercredi et les enfants du mercredi réussissent ce qu'ils veulent». Voici les derniers mots que Maja a reçus de sa mère avant d'être abandonnée enfant. Dans ce film, la réalisatrice hongroise Lili Horvath brosse le portrait de cette jeune marginale, orpheline, qui se laisse tenter par la création d'une laverie afin d'obtenir des revenus suffisants pour récupérer la garde de son enfant autiste de quatre ans. Sa bataille la mène à une opportunité inattendue et un imprévisible triangle amoureux.

L'actrice principale du film, Kinga Vecsei, a réussi l'interprétation du rôle de la jeune maman. Elle a conquis le jury du 50e festival de Karlovy Vary qui a décerné à L'Enfant du mercredi le Prix de la section parallèle. Le film a également remporté le prix Fedeora des critiques de films d'Europe et de la Méditerranée.

Un film attachant et touchant qui vaut le détour !