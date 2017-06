Tunisie: La justice rend son verdict

Le jugement a été rendu, tard vendredi, par la cinquième chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de terrorisme.

Selon le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis et du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiène Selliti, le tribunal a également condamné les accusés impliqués dans cette affaire à indemniser les héritiers des martyrs et à verser, chacun, la somme de 15.000 dinars au titre de réparation d'un préjudice moral et entre 6 et 18.000 dinars au titre de réparation financière.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Selliti a précisé sur les 36 accusés dans cette affaire, 28 personnes étaient placées en garde à vue. Les autres étaient en état de liberté.

Le tribunal a décidé la disjonction des procédures dans cette affaire concernant les accusés impliqués directement dans le meurtre (36 personnes) et les accusés en cavale, a indiqué Selliti.

Rappelons que six gardes nationaux sont tombés en martyrs et sept autres ont été blessés le 23 octobre 2013 dans un attentat terroriste à Sidi Ali Ben Aoun. Les martyrs sont Socrate Cherni, Imed Hizi, Ridha Mnasri, Anis Salhi, Taher Chebbi et Mohamed Marzouki.