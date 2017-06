Tunisie: Forum arabo-allemand des femmes à Berlin - L'appel à candidatures est lancé

Ce programme leur permettra également de réaliser des rencontres importantes et d'élargir leur réseau. Il sera clôturé à l'automne 2018 par un grand Forum arabo-allemand des femmes à Berlin. Les participantes au programme pourront ainsi rencontrer de nombreuses autres entrepreneures allemandes et arabes et échanger les points de vue et les expériences. La Conect a appelé ses adhérentes à participer à ce programme en présentant leurs candidatures à l'adresse formation@conect.org.tn. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 2 juillet prochain.

Mobilisation des ressources

Le «mentoring» ou «le mentorat», très développé dans les pays industrialisés, se caractérise par ses multiples avantages et ses effets bénéfiques sur l'avenir de l'entreprise. Il se présente sous la forme d'une relation de développement personnel entre un «mentor», généralement plus expérimenté, et un «mentee» ou «protégé» qui a besoin d'une expérience riche et réussie pour pouvoir assurer le progrès de son projet. Le «mentor» dispose d'une méthode de travail intelligente et d'un plan de management pertinent qui permet aux chefs d'entreprise pris en charge d'avoir des solutions pour produire mieux et vendre plus dans les différents pays du monde.

Il s'est avéré, en effet, que plusieurs entreprises tunisiennes -- dont celles qui sont gérées par des femmes -- sont confrontées à des problèmes de gestion, d'exportation et d'innovation, ce qui menace leur existence et leur pérennité. D'où la nécessité de trouver, dans les meilleurs délais, des issues favorables afin de donner plus de chances à l'entreprise de survivre, voire de progresser et de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. En quelques mois seulement, l'entreprise pourra décoller et réaliser des performances sans consentir un lourd investissement ou renforcer l'équipe de travail par de nouveaux recrutements.

Mieux encore, le chef d'entreprise parrainé tient un rôle actif dans cette relation professionnelle avec le mentor. La finalité de l'action engagée étant de le rendre, après la phase d'accompagnement, autonome dans la mobilisation de ses propres ressources et solutions. Pour réussir «le mentoring», il est indispensable que le chef d'entreprise soit animé par une volonté de progresser et de relever les défis aussi délicats soient-ils. Des expériences au niveaux national et international ont montré que cette démarche a donné de bons résultats avec un minimum d'investissement. Le «mentor», en s'appuyant sur son expérience et ses connaissances personnelles, exploite à bon escient le savoir, les compétences, les réflexions et le comportement du chef d'entreprise parrainé afin de l'aider à les mettre en valeur.

L'Allemagne est l'un des pays européens qui ont réalisé depuis des années des succès retentissants dans l'industrie de pointe comme celle de l'automobile, de l'aéronautique, des technologies de l'information et de la communication et dans le textile. Elle est devenue ainsi une puissance mondiale grâce à son expérience et à ses innovations qui sont sollicitées partout dans le monde, y compris en Europe et en Asie.