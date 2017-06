Sénégal: Saint-Louis - Louis Lamotte investi candidat à la présidence de la FSF

Saint-Louis — Les présidents des clubs et responsables de la Ligue de football de Saint-Louis ont investi samedi Louis Lamotte candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lors d'une assemblée générale, a constaté le correspondant de l'APS.

En réaction, l'ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dit mesurer à sa juste valeur le choix porté sur sa personne.

S'il reconnaît que "la tâche est lourde", il n'en estime pas moins qu"'ensemble avec tous les sportifs et le soutien des populations, les défis seront relevés pour amener le football sénégalais au sommet".

Il a annoncé que son programme reposera essentiellement sur les propositions qui seront recueillies lors de concertations avec les clubs et sportifs des autres régions du Sénégal, à travers une démarche participative. Il s'agit de faire en sorte que ce programme soit porté par tous, pour apporter les ruptures attendues dans le milieu du sport, plus particulièrement du football.

Louis Lamotte a promis de faire revivre les clubs du Sénégal qui, selon lui, sont malades, à cause d'un "manque de moyens et de méthodes". "J'ai l'ambition de diriger une fédération forte, qui dispose d'un budget assez consistant tournant entre 10 et 20 milliards de francs Cfa, afin qu'on dispose de clubs solides, forts et performants", a-t-il dit.

L'assemblée générale a enregistré la présence de divers acteurs du football, dont le président de la ligue, ainsi que d'anciens footballeurs, dont Yatma Diouck, et l'ancien entraineur de l'équipe nationale de football, Amara Traoré.

L'assistance s'est souvenue des épopées glorieuses des "4 B"- Babacar Bâ, Badou Gaye, Baye Touré et Bamba Sano- qui ont marqué le football saint-louisien et sénégalais et de l'icône du football sénégalais, l'enfant du terroir Mawade Wade.

Avant de lever la séance, les participants ont formulé des prières pour que le club fanion de Saint-Louis, Linguère, qui traverse une situation difficile, ponctuée par un risque de relégation, sorte victorieuse de son match contre l'US Ouakam, prévu ce dimanche.