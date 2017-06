Tunisie: Wissem Bousnina vers le Club Africain

Newcastle veut recruter Aymen Abdennour

Un nouveau club anglais s'est montré intéressé par le recrutement du défenseur tunisien, Aymen Abdennour. Après Everton, le club de Newcastle, qui vient de réintégrer la Premier League, pourrait se positionner pour s'offrir le Tunisien. Il est à rappeler que le prix fixé par Valence pour céder Aymen Abdennour est de 15 millions d'euros. Marseille et Lyon suivraient également la piste du Tunisien.

Karim Rekik vers la Bundesliga

Le club allemand du Hertha Berlin devrait officialiser le recrutement d'un joueur d'origine tunisienne. Il s'agit du Tuniso-Néerlandais Karim Rekik. Ce défenseur portait la saison dernière le maillot de l'Olympique de Marseille. Hertha Berlin a terminé la saison dernière à la 6e place du classement général.

EST : veto pour Taha Yassine Khenissi !

Un veto a été émis par le comité directeur de l'Espérance Sportive de Tunis contre le départ de l'attaquant Taha Yassine Khenissi. Ce dernier a reçu une offre de plus de sept millions de dinars de la part d'un club saoudien. L'offre émane du club d'Al Nasr, troisième au classement général du championnat d'Arabie Saoudite. Les dirigeants espérantistes estiment qu'au vu du manque d'attaquants dans leur effectif, le départ de Taha Yassine Khenissi pourra lourdement handicaper le parcours de l'équipe en Ligue des champions.

Gerard Buscher vers le banc du Stade Gabésien ?

Après le départ de Mourad Okbi qui a renforcé le staff technique de la sélection tunisienne, les dirigeants du Stade Gabésien ont entamé des pourparlers avec plusieurs techniciens. Aux dernières nouvelles, c'est le Français Gérard Buscher qui serait le favori pour prendre les commandes de la «Stayda» la prochaine saison.

Le CAB veut deux joueurs de la JSK ! Veto aghlabide

Selon des sources concordantes, le Club Athlétique Bizertin pisterait deux joueurs de la Jeunesse Sportive de Kairouan, à savoir le défenseur central Houssem Bnina et l'attaquant Aymen Harzi. Le club nordiste serait prêt à passer à l'offensive au cas où il encaisserait un montant important s'il céde le jeune Yaken. Mais le bureau directeur du CAB n'aura pas la tâche facile, puisque le public de la JSK a dit non au transfert des deux joueurs.

Franck Kom au Cameroun ! Il signera bientôt avec l'ESS

Le milieu de terrain camerounais a finalement trouvé un accord avec les dirigeants de l'Etoile Sportive du Sahel, selon lequel il va à nouveau s'engager après avoir effectué une expérience pas très réussie en Allemagne. Franck Kom est toutefois parti au Cameroun afin de soutenir sa mère qui est malade. Il signera son contrat avec l'ESS dès son retour à Sousse.

Larry Azouni à Anderlecht

L'international tunisien, Larry Azouni, natif de 1994 à Marseille et sociétaire de Nîmes, va opter pour le club belge d'Anderlecht, 34 fois champion de Belgique.

Msakni entre Osasuna et l'EST

Youssef Msakni sera vraisemblablement prêté pour une saison à l'équipe espagnole d'Osasuna qui jouera en division 2 la saison prochaine. Il y a de même l'Espérance Sportive de Tunis son ancien club qui est rentré dans la course pour essayer de le faire revenir du côté du Parc B.

Mohamed Methnani annonce son départ

Le milieu de terrain tunisien d'Al Jaish, Mohamed Methnani, a fait savoir de façon implicite qu'il allait quitter l'équipe qatarie en fin de saison. Il a affirmé : «C'était un honneur de jouer avec cette équipe (Al Jaish) et d'avoir pu partager ensemble des moments de joie et les moments difficiles avec vous (ses coéquipiers). Je vous souhaite le meilleur. Je n'oublierai jamais ces moments». En avril 2017 à Doha, le ministre de la Culture et des Sports avait spécifié dans un communiqué de presse qu'Al Jaish et Lekhwiya allaient former une seule équipe (Al Duhail Sports Club) pour la saison prochaine. Ce qui signifie que plusieurs joueurs des deux clubs plieront bagage.

L'Espérance de Tunis veut recruter Naim Sliti

Selon quelques indiscrétions, les dirigeants de l'Espérance Sportive de Tunis s'activeraient durant les derniers jours pour tenter de convaincre Naim Sliti de tenter une expérience en Ligue 1 tunisienne. Le président espérantiste Hamdi Meddeb serait prêt à de gros sacrifices financiers pour s'attacher les services de l'international tunisien. Les discussions entre le joueur et la formation «sang et or» auraient débuté depuis plusieurs jours. Naim Sliti avait annoncé qu'il quitterait Lille cet été mais il n'a rien dévoilé sur sa prochaine destination. Aussi, le milieu tunisien (24 ans), qui a déjà refusé une offre de l'AEK Athènes, souhaite poursuivre l'aventure en Ligue 1. Dijon se serait penché sur son cas et songerait à le récupérer sous forme de prêt.

Un entraîneur allemand pour le CSS

Les dirigeants du Club Sportif Sfaxien auraient conclu un accord avec un entraîneur allemand pour prendre la tête de l'équipe première à la place du Portugais Jorge Costa. Il s'agirait de l'Allemand Winfried Schäfer, 67 ans. Ce technicien a parcouru plusieurs continents durant sa carrière avec notamment une prise en main des sélections du Cameroun, de la Thaïlande et de la Jamaïque. Winfried Schäfer pourrait s'engager pour une période de deux ans avec le Club Sportif Sfaxien.