Le Maroc a consolidé son positionnement en tant que leader en Afrique du Nord, en faisant partie du podium des pays les plus innovants sur le continent africain, après l'Afrique du Sud et l'Ile Maurice, selon l'édition 2017 de l'Indice mondial de l'innovation publiée récemment.

D'après cet indice élaboré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Université Cornell et l'INSEAD (The Business School for the World), le Maroc est parmi les pays qui ont connu une performance soutenue durant les 7 dernières années, indique un communiqué de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Classé 72ème parmi 127 économies évaluées, le Maroc a maintenu son positionnement de 2016, précise le communiqué, faisant savoir que le Royaume a amélioré son score pour la cinquième année consécutive avec 32,7 en 2017 contre 28,73 en 2011, affichant ainsi une tendance positive en termes de produits d'innovation : 68ème en 2017 contre 102ème en 2011.

En effet, rapporte la MAP, le Maroc se positionne 11ème dans la région MENA parmi 26 pays, poursuit la même source, ajoutant que le Royaume est passé de la 20ème place en 2011 à la 7ème place dans la catégorie économique "lower-middle income", parmi 52 pays.

Le Maroc est également considéré selon cet indice, pour la cinquième année consécutive, comme étant "Pillar Outperformer", soit un pays ayant des scores d'innovation qui dépassent ceux des économies équivalentes au niveau d"au moins quatre piliers de cet indice, à savoir le capital humain, la recherche, l'infrastructure et les produits de la créativité.

Plus particulièrement pour cette édition, les points forts du Maroc concernent les actifs immatériels où le Maroc s'est classé 39ème au niveau de cette composante, grâce notamment aux indicateurs relatifs aux dépôts de dessins et modèles industriels et des marques effectués à l'OMPIC par origine et PIB avec des classements respectifs à la 8ème et 52ème places, ajoute la même source, notant que des efforts restent à déployer pour améliorer certains indicateurs moins performants pour le Maroc, notamment l'indice "innovation linkage", qui place encore le Royaume au 115ème rang et la collaboration université/industrie en matière de recherche (93ème rang).