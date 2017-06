Joint le dimanche 18 juin 2017, par téléphonique pour savoir s'il nourrissait des regrets suite à cette décision, et pour ses commentaires sur le post qui annonce sa démission sans aucun mea-culpa au sujet de la violation du devoir de réserve qui a pu lui être reprochée par sa hiérarchie, le désormais ex-conseiller du Premier ministre a eu cette réaction : «Je n'ai pas de commentaire à faire, je vous prie de vous contenter de ce que j'ai écrit sur ma page Facebook». Avant sa sortie qui a posé problème et conduit à sa démission, Alphonse Soro positions critiques s'était fait remarquer Sidi bien par son soutien sans concession Président Ouattara, que par ses positions critiques sur certains points de vue du camp Soro. Il s'était notamment opposé à l'idée de reconnaissance en faveur de Guillaume de Soro, et avait pris ses distances d'avec le Président de l'Assemblée nationale.

J'ai tout simplement estimé qu'il ne fallait pas rester de marbre lorsque le Journaliste MARWANE, en plus d'insulter le Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, s'est clairement et nommément attaqué aux ex-Forces Nouvelles auxquelles j'ai appartenu.

« Suite à ma réaction à l'éditorial de Marwane, ma hiérarchie m'a aussitôt demandé de remettre ma démission de mon poste de Conseiller en charge du Travail et du Dialogue Social à la Primature. Ce que j'ai fait, le 12 juin 2017. Cette démission a été actée par arrêté du Premier Ministre, le 14 juin 2017. J'exprime toute ma gratitude au Premier Ministre, SEM Amadou GON COULIBALY pour cette brève collaboration et lui souhaite plein succès dans son immense tâche de conduire l'action Gouvernementale.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.