Cette nouvelle attaque est perpétrée au moment où la force commune au G5 Sahel, en gestation depuis de longs mois, est en train de prendre corps depuis la dernière réunion du 6 juin 2017 tenue à Bamako et qui a précisé les contours de la future opération, même si le plus dur est à faire, à savoir le mobilisation du nerf de la guerre.

On a beau se convaincre que l'islam est une religion de paix, les pieuvres tentaculaires jettent à chacune de leurs actions sanglantes le discrédit et la suspicion sur toute une communauté qui n'a pourtant rien à voir avec ses agissements.

Comme toujours également, les Djiadistes avaient pour cris de ralliement « Allah Akbar », ce qui signifie en français « Dieu est grand » et qui, dans la bouche de ces mécréants qui ne croient ni en Dieu ni en diable, paraît être une hérésie en plein Ramadan, période s'il en est de piété, de générosité, de solidarité et d'amour envers son prochain.

Il y a une décade en effet, la représentation diplomatique des Etats-Unis au Mali prévenait ses ressortissants de probables menaces qui planaient et leur conseillait d'éviter les endroits pas ou mal sécurisés tels les églises, les restaurants, les hôtels et lieux de loisir.

