Burkina Faso: Arrondissement 4 Ouaga - Le retour triomphal d'Anatole

Douze des vingt conseillers que compte la commune ont porté leur choix sur Issa Anatole Bonkoungou, le candidat de l'Organisation pour la démocratie et le travail (ODT). Il préside désormais à la destinée de la commune qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la capitale.

Les différents conseils municipaux issus de la reprise des élections communales partielles et complémentaires du 28 mai 2017 prennent progressivement forme. En effet, les 20 conseillers de l'arrondissement no4 de la ville de Ouagadougou se sont retrouvés le 16 juin courant, au gouvernorat du Centre, pour élire le bureau du conseil municipal. Prétendant au poste de maire, Issa Anatole Bonkoungou, candidat de l'Organisation pour la démocratie et le travail (ODT), a été élu par 12 conseillers contre 7 et il y a eu un bulletin nul.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.