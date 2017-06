Au final, selon les responsables de l'Asutic, ce projet de code sera publiquement présenté par le ministère comme le fruit d'une large concertation, qui a duré plusieurs mois et qui s'est faite par le biais d'une consultation en ligne mais également d'ateliers contributifs. La même démarche fut adoptée avec la stratégie «Sénégal numérique 2016-2025» malgré les nombreuses réserves sur ses limites et insuffisances.

En outre, ce dernier poursuit dans son communiqué que depuis l'atelier de lancement du projet, le ministère a initié une consultation publique d'abord par un mailing liste, ensuite par un questionnaire envoyé aux acteurs identifiés et enfin par la mise en place d'un comité technique. Mais selon lui, il s'agit d'une consultation restreinte par internet. Quant au comité technique, il n'a pas de termes de référence donc pas d'objectifs, de résultats attendus encore moins une définition claire de son fonctionnement, sa composition et sa durée de vie regrettent les membres de l'Asutic.

Tout d'abord le recrutement du consultant suite à un appel à manifestation d'intérêt soulève des interrogations et la question de son opportunité se pose. «Pourquoi utiliser 74,5 millions du contribuable sénégalais pour payer des consultants quand l'expertise locale, en mesure d'assurer cette mission est disponible? Pour rappel le code des télécoms de 2011 a été élaboré par des sénégalais. L'article 18 du code de 2011 brandi par le ministère pour se justifier, ne contient aucune clause qui lui impose de recruter un consultant pour la mission d'actualisation du code. En plus, il n'existe pas de texte qui interdit à un ministère de travailler avec les fils de ce pays (expertise locale) comme ce fut le cas en 2011. Par conséquent cette dépense de l'argent du contribuable sénégalais est injustifiée et inopportune» dit le président de l'Association sénégalaise des usagers des Tic.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.