Afrique du Sud: Roche, Aspen et Pfize soupçonnés de pratiques irrégulières

Le cancer du sein est le plus répandu en Afrique du Sud. Et c'est le laboratoire Roche qui commercialise le médicament prescrit pour le traitement de cette maladie.

En Afrique du Sud, la commission de la concurrence a ouvert une enquête contre trois géants de l'industrie pharmaceutique mondiale : Roche, Pfize et Aspen. Ils sont soupçonnés de pratiques irrégulières. Ce sont les associations de défense des patients atteints de cancer qui ont donné l'alerte sur les pratiques jugés discriminatoires et les prix excessifs pratiqués par plusieurs compagnies pharmaceutiques, qui violeraient aussi la loi en appliquant des tarifs différenciés entre secteur privé et public.

