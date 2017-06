Ile Maurice: Aquaculture - Buffet ouvert pour les requins ?

Ce jeune de 29 ans, qui s'est vu décerner le titre de CEO for One Month, programme d'Adecco Ltd, a plusieurs… Plus »

«Je suis totalement contre l'aquaculture. Il suffit de protéger nos ressources et d'empêcher la surpêche pour que nos lagons ne soient pas décimés. Si les requins n'ont plus à manger, ils viendront se servir, c'est normal. Des requins, il y en a déjà chez nous, dont ceux à pointes blanches ou à pointes noires. Eux, ils sont gentils. Les bouledogues, par contre... »

«Il n'y a pas eu d'attaque de requins par ici. On en voit certains qui font le va-et-vient, mais ils gardent leurs distances et nous aussi. C'est une question de respect mutuel. Mais il se pourrait qu'ils soient attirés par les fermes aquacoles.»

Les attaques de requins chez nos voisins les Réunionnais sont souvent d'actualité. Et, durant la semaine écoulée, une photo a fait le buzz sur Facebook : elle montre un requin bouledogue qui tournoie dans le lagon mauricien, cette fois, à quelques coups de nageoire d'un kitesurfer, à Anse-la-Raie. Pour le groupe No to fish farming/aquaculture in Mauritius, ce sont les fermes aquacoles qui les attirent. «Imaginez le désastre pour notre industrie touristique si les requins bouledogue attaquent», scandent les contestataires.

