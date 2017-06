Congo-Kinshasa: Ituri - 3,5 millions USD pour la gestion des Lacs Albert et Edouard

Il fait remarquer que ce fonds servira notamment à la construction des quais d'embarquement et débarquement des bateaux, notamment à Mahagi-Port et à Djugu, à la construction de stations de surveillance du lac Albert, au reboisement dans les localités situées le long du lac Albert et à la réhabilitation des routes.

Selon le ministre provincial de la pêche, agriculture et élevage Ndiya Amsini, plus de 3400 pêcheurs situés le long du lac Albert à partir de Kasenyi en territoire d'Irumu jusqu'à Mahagi-Port en territoire de Mahagi (Ituri), sont ciblés par ce projet.

La Banque africaine pour le développement(BAD) a débloqué 3,5 millions de dollars américains pour le projet LEAF 2, qui vise à accroitre la production des poissons des lacs Albert et Edouard et améliorer les conditions de vie de la population locale.

