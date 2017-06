Congo-Kinshasa: Mission de Jean-Pierre Lacroix en RDC

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a effectué cette semaine une visite de travail de cinq jours en République démocratique du Congo. Des entretiens avec les acteurs politiques et de la société à Kinshasa ainsi que la visite au Kasaï-Central et au Nord-Kivu ont été notamment au menu de son agenda.

Le 13 juin est consacré Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. A Kinshasa, le ministre des Affaires sociales a organisé, en collaboration avec la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme, la célébration de cette journée à laquelle plusieurs associations de promotion et de protection des droits des albinos ont participé.

Autre actualité: le comité des femmes UNPOL de la MONUSCO, en collaboration avec la police nationale et le ministère des Affaires sociales, a organisé mercredi dernier une journée festive en faveur 40 enfants de la rue et orphelins du Projet Enfants de la rue de la Division urbaines des Affaires sociales, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Cadre choisi: le parc Kadima's Pride of Africa, au village Kimpoko, à quelques 70 kilomètres dans l'est de la capitale.

Décryptage

Alice Mirimo est Directrice générale du Fonds national de promotion et se service social (FNPSS), un service public. Le FNPSS a été impliqué dans l'organisation des manifestations de la Journée dédiée aux albinos en collaboration notamment du Bureau Conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Mme Mirimo en parle dans cette émission

Brèves :

Bosco Ntaganda a débuté à partir du mercredi 14 juin son témoignage devant les juges de la Cour pénale internationale (CPI). Cela, à la demande se son avocat. Ce témoignage devra durer plusieurs semaines. M. Ntaganda doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis dans la province de l'Ituri entre 2002 et 2003.

Le 12 juin est consacré Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, l'Organisation internationale du travail (OIT) a attiré l'attention sur le sort tragique des enfants confrontés à des conflits ou des catastrophes naturelles. Selon l'OIT, environ 168 millions d'enfants dans le monde sont encore contraints à travailler, dont 85 millions effectuent des travaux dangereux.

Lutte contre le VIH/Sida, le maire de Goma, au Nord-Kivu, a signé le 9 juin la Déclaration de Paris, dans son volet VIH. L'objectif de cette déclaration étant de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être avec un accent sur la nécessité de mettre fin, d'ici 2 030, au virus du VIH/Sida. A travers son adhésion à la Déclaration de Paris, le maire de Goma s'engage à établir et à intensifier les stratégies urbaines de lutte contre le VIH.

Invité

Le chef de Bureau de OCHA a effectué récemment une mission de plaidoyer en Europe. Objectif: obtenir des bailleurs des moyens financiers additionnels pour la mise en œuvre du plan humanitaire 2017 en RDC. MAG UN revient sur cette visite ainsi que sur la mission effectuée au Kasaï et au Tanganyika par John Ging, chef des opérations OCHA base à New York. Et c'est Yvon Edoumou, chargé de communication et de plaidoyer a Ocha qui en parle.

Nouvelle de province

Le PAM a lancé officiellement une ligne verte, accessible, libre et gratuit au service des bénéficiaires et non bénéficiaires de son assistance humanitaire à travers tout le pays. L'annonce a été faite vendredi 8 juin au cours d'une conférence de presse à Kinshasa.

Autoportrait

Alazi Mputu Innocent, assistant aux Ressources humaines/MONUSCO

Agenda:

Le 20 juin: Journée du réfugié