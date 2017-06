Cote d'Ivoire: Affaire Soro pas concerné par 2020 - La députée Célestine Tazeré réagit aux propos de Bédié, son grand-père.

Dans une interview de Jeune Afrique à paraître en kiosque ce lundi 19 juin 2017, le président du parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) et du présidium du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) Henri Konan Bédié a indiqué que le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro n'est pas intéressé, ni concerné par la présidentielle de 2020.

« Je ne pense pas que l'accord que lui a donné Ouattara porte sur la présidentielle de 2020, il porte sur 2030. Guillaume Soro n'est pas excessivement ambitieux. Il n'est pas intéressé par les élections de 2020, il me l'a dit », a fait savoir le président du Pdci .

Jointe au téléphone par l'IA , la députée d'Issia Tazeré Célestine Koné qui avait manifesté son soutien à Soro pour la présidentielle de 2020 a réagit : « Par rapport aux propos tenus par le président Bédié, moi je ne peux rien dire. C'est mon grand-père et chez nous, on ne discute pas avec les grand-pères. Il a dit et il sait pourquoi il l'a dit. Moi je ne peux rien ajouter à cela ».

La parlementaire n'a pas du tout laissé entendre qu'elle mettrait fin aux actions de mobilisation entreprises par elle , en faveur d'une candidature de Guillaume Soro , en 2020. En mission récemment en France, elle avant invité des ivoiriens de la diaspora à se tenir prêts pour ce grand rendez-vous de 2020, que Guillaume Soro et ses soutiens et partisans devront , c'est plus que sûr désormais après la sortie du Président Bédié, affronter en qualité de candidats non Rhdp, ou même anti Rhdp, c'est contre contre à la fois le Pdci et le Rdr.