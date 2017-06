Togo: Bayern Munich - Tolisso s'exprime sur son arrivée

Annoncé surtout du côté de la Juventus, Corentin Tolisso a finalement signé au Bayern Munich mercredi dernier pour un transfert évalué à environ 40 millions d'euros. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain français d'origine togolaise s'est exprimé sur sa récente arrivée.

« Je ne réalise pas encore, mais c'est sûr que ça me fait plaisir d'avoir signé dans un aussi grand club que le Bayern Munich. Maintenant, tout va changer pour moi. Mes amis et mon cocon familial ne vont plus être là pour m'accompagner mais je pense que je suis prêt. Tout s'est fait très vite. Dès que j'ai sur que le Bayern me voulait, j'ai pris ma décision, car j'avais l'envie de connaître autre choses et d'aller dans un gros club. Je n'avais pas envie de quitter l'OL pour quitter l'OL, mais partir pour connaître quelque chose de plus fort », a-t-il dit.