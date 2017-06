Angola: Les régions nord et centre du pays sous le brouillard et la brume matinale

Luanda — Le brouillard et la brume matinale pourraient survenir, entre 12 heures du dimanche et 12 heure du lundi dans la région nord de l'Angola, notamment dans quelques municipalités des provinces de Bengo, de Benguela, de Cabinda, de Cuanza Norte, de Huambo, de Luanda et de Zaire.

C'est ce qu'indique l'Institut National de Météorologie et Géophysique (INAMET), soulignant que pour les mêmes zones du territoire national, le ciel pourrait être partiellement nuageux, et très nuageux à l'aube et le matin dans presque toute la région.

Au centre, le ciel sera moins gris et partiellement nuageux à l'aube et le matin, avec brume ou brouillard matinal dans quelques municipalités des provinces de Benguela et de Huambo.

Au sud, le ciel pourrait être peu nuageux ou clair dans les provinces de Huila, de Cunene et de Namibe, alternant avec la période du ciel partiellement brumeux le soir et a l'aube dans quelques municipalités de Cuando Cubango, avec brume ou brouillard matinal à Huila et à Namibe.

Les températures extrêmes (Maximales(Minimales), Sumbe 25/20, Caxito 29/19,

Mbanza Congo 28/19, Uíge 27/16, Ndalatando 27/16, Malanje 30/16, Dundo 30/18, Saurimo 30/14, Benguela 26/18, Huambo 27/06, Cuito 25/09, Lubango 26/12, Menongue 26/14, Namibe 26/20 et Ondjiva 28/14 degrés centigrades.