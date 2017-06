Congo-Kinshasa: Linafoot - FC Renaissance du Congo s'éloigne du titre !

Le FC Renaissance du Congo qui a fait rêver les amoureux du football congolais avec ses belles prestations à l'aller notamment, au match contre Mazembe au stade des Martyrs de la Pentecôte (1-1), de même que contre Vclub qu'il a même tutoyé en ouvrant le score (1-1), n'a plus le même élan.

Renaissance a perdu ses repères. Sanga Balende l'a battu hier, dimanche 18 juin, au stade Tshikisha, à Mbuji-Mayi. Score du match 2 buts à 0. L'équipe de l'Evêque Pascal Mukuna s'éloigne du titre. Elle cède la place à Mazembe, Vclub et Dcmp qui se bousculent comme des bons compétiteurs. Le trône du champion de la Linafoot se vend très cher cette année.

Renaissance du Congo n'a même plus assez de chances de se retrouver parmi les trois premiers à l'ordre d'arrivée, synonyme d'une qualification aux prochaines compétitions interclubs de la Caf. Au classement, Renaissance est restée statique avec 15 points, alors que ses concurrents ont tous bondi avec des notes considérables. Mazembe compte déjà 24 points, Dcmp et Vclub se surveillent avec chacun 21 points.

Le championnat tend lentement mais surement à sa fin. Renaissance du Congo reste avec quatre matches à disputer. Le plus proche, c'est celui contre Vclub. Un match à l'image de ce qu'on vu à l'aller. Ensuite, contre Bukavu Dawa dans son fief au Sud-Kivu. Le troisième contre Dcmp, un spectacle qui est resté à la gorge du public sportif kinois, parce que le match aller entre les deux équipes ne s'était pas joué. Pour une simple bévue liée à des pratiques fétichistes qu'on a toujours sanctionnées par des amendes, la Linafoot avait préféré cette-fois là, donné un forfait. Renaissance du Congo n'a jamais cessé de regretter ses trios précieux points perdus sans avoir joué le match. L'on espère que le match retour Renaissance-Dcmp aura bel et bien lieu. Enfin, Renaissance jouera contre Oc Mungano. Si "Fibo" gagne tous ses quatre matches restants, chose qui n'est pas facile, en tout cas, les portes des compétitions interclubs de la Caf, lui seront grandement ouvertes.

Pour le moment, le championnat se poursuit, la 22ème édition de la Ligue nationale de football n'a pas encore dévoilé son visage. Sanga Balende qu'on ne donnait plus de chance, n'est qu'à deux longueurs de Renaissance. Il compte 13 points. Ses calibres, Lusiala Mande et Lubaki Kinkela ont marqué hier, dimanche 18 juin, face à Renaissance respectivement, à la 10ème et 38ème minute.

Vclub bat Bukavu Dawa par deux pénaltys

Vclub a difficilement battu Bukavu Dawa, le vendredi 16 juin, au stade des Martyrs, à Kinshasa. Dominateur mais non concluant, Vclub a ouvert, enfin, le score à la 39ème minute sur pénalty par Tagi Agiti Etekiama qui s'est fait justice. C'est le score à la pause. A la reprise, le rythme a sensiblement baissé chez les Dauphins noirs, laissant les «Corbeaux» de Bukavu reprendre leurs esprits. Finalement, la pression va payer. Akim Zaki, entré juste après la pause, égalise de belle manière d'un tir cadré, à la 84ème minute. Alors qu'on s'acheminait vers un score nul (1-1) comme à l'aller au stade de la Concorde de Kakutu, un défenseur de Bukavu Dawa contrôle malencontreusement de la main un centre de Ngimbi, et, l'arbitre qui a bien vu l'action, sifflet un autre pénalty pour Vclub à la 87ème minute. Eddy Ngoy Emomo s'en charge, et marque le but de victoire.

Vclub monte, Bukavu Dawa reste boqué à la 7ème position avec 5 points.

Mazembe bat Don Bosco 2-0

L'on a joué également le même vendredi 16 juin, à Lubumbashi, mais tard dans la soirée. Un match nocturne au stade TP Mazembe. Cs Don Bosco s'est facilement incliné devant Mazembe, son mentor, soit 2 buts à 0. Adama Traoré a marqué à la 8ème minute, et, Ben Malango corsé l'addition à la 77ème minute. C'est la quatrième victoire de Mazembe en quatre sorties et ce, depuis le début de cette phase de vérité.