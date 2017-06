Congo-Kinshasa: Ngaliema - Freddy Kita à l'écoute des doléances de l'Armée du Salut/Delvaux

Fin connaisseur de la politique internationale pour avoir été dans le bain, durant des années, Freddy Kita a, d'entame, précisé qu'il faille savoir que le Congo-Kinshasa est comme toute ces Nations, membre intégrante de la communauté internationale. Ainsi, jouit-il des mêmes droits... Par ailleurs, au sujet desdites sanctions, il a signifié que le Gouvernement travaille inlassablement pour remettre les pendules à l'heure afin de rectifier cette fâcheuse situation. Dans les prochains jours, plus sera fait pour atteindre ces objectifs. A la suite du passage de Freddy Kita à sa chère paroisse de l'Armée du Salut, il pouvait être lu l'espoir dans les yeux de certains jeunes comme quoi, des années plus tard, eux aussi peuvent gagner le gros lot dans la vie.

Au sortir de la réunion de prière, Freddy Kita a entendu les doléances de la cellule de l'Armée du Salut de Delvaux. Par-dessus tout, le grand défi pour ces chrétiens, c'est une grande érosion qui sévit derrière l'église. Des concessions voisines entières ont déjà été emportées. Et, depuis peu, la partie arrière de la paroisse a été rongée. L'accalmie actuelle est le fruit des efforts des ingénieurs chinois qui, pour sécuriser la route nationale numéro Un, ont pris des mesures draconiennes pour maîtriser l'érosion. Les autorités de l'Eglise, par prudence, aimeraient se mettre à l'abri de toute surprise lors du retour de la saison de pluie. D'où, l'appel lancé à l'un des leurs. Freddy Kita qui a suivi, avec minutie les dossiers lui exposés, s'est engagé à faire ce qui est possible pour permettre qu'une solution soit trouvée. A l'en croire, il compte exposer le problème au Gouvernement.

