Maroc: Création d'un forum parlementaire maroco-italien

Habib El Malki reçoit une délégation du Groupe interparlementaire d'amitié Italie-Maroc. Le Maroc et l'Italie ont convenu de la création d'un forum parlementaire qui sera un espace privilégié de dialogue et de réflexion sur le renforcement des relations bilatérales.

Cette annonce a été faite, vendredi à Rabat, lors d'un entretien entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et une importante délégation du Groupe interparlementaire d'amitié Italie- Maroc au Parlement italien, conduite par le député Nicola Ciracì, et composée de députés et sénateurs représentant tous les partis politiques, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Le Maroc et l'Italie qui ont convenu de renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives des deux pays, se sont mises d'accord sur la tenue au cours de l'année 2018 du premier forum parlementaire Maroc-Italie sous le thème « Le rôle de la diplomatie parlementaire dans la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans l'espace méditerranéen», précise le communiqué.

Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Italie au Maroc, Roberto Natali, les deux parties se sont réjouies de l'excellence des relations historiques maroco-italiennes, tout en soulignant leur volonté partagée de les développer davantage dans différents domaines d'intérêt commun.

Les deux pays qui partagent le bassin méditerranéen sont confrontés aux mêmes problématiques d'immigration illégale, a souligné Habib El Malki, saluant par la même occasion les efforts exemplaires de l'Italie dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'immigration clandestine, ajoute la même source.

Le président de la Chambre des représentants a appelé, en outre, à la révision de la politique de voisinage lancée depuis plus de 10 ans, qu'il convient de revoir à la lumière des évolutions récentes, dans le but de mettre en place un partenariat solidaire maroco-européen.

De leur côté, les membres de la délégation du groupe interparlementaire d'amitié Italie-Maroc au Parlement italien ont salué les efforts du Maroc en matière de prévention de l'extrémisme et de lutte contre le terrorisme, souligne le communiqué, ajoutant qu'ils considèrent le Royaume comme un partenaire privilégié de l'Italie et saluent le rôle de la communauté marocaine établie en Italie dans le développement du pays et dans le renforcement des liens socioculturels entre les deux peuples.

La délégation parlementaire italienne a été, par ailleurs, reçue le même jour par le président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger, à la Chambre des représentants, Youssef Gharbi.

Lors de cette entrevue, ce dernier a souligné la nécessité de traiter la problématique d'immigration dans le cadre d'une approche qui accorde la priorité au développement et à l'intégration.

De leur côté, les deux membres de la commission, Aziza Kechaf et Ibtissam El Azaoui, ont appelé à la consolidation des relations entre les institutions législatives des deux pays, à travers l'échange de visites et des expériences et la défense des intérêts communs, saluant la décision de création d'un forum parlementaire maroco-italien.

Pour sa part, Nicola Ciraci s'est félicité du niveau de la coopération institutionnelle entre l'Italie et le Maroc et de la sécurité et la stabilité dont jouit le Royaume dans la région, précisant que l'engagement du Maroc en faveur de l'instauration de la sécurité dans la Méditerranée a donné ses fruits, ce qui encourage l'Italie à renforcer la coopération avec ce pays.

De même, le président de la délégation parlementaire a mis en relief l'importance de consolider la coopération économique, rappelant que plus de 100 conventions de coopération ont été signées entre le Maroc et l'Italie dans les différents domaines.

Le président de la Chambre des représentants s'entretient avec l'ambassadeur du Vietnam

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam au Maroc, Tran Quoc Thuy.

Lors de cette entrevue, il a mis en avant les relations historiques unissant le Maroc et le Vietnam, soulignant le respect dont jouit l'expérience vietnamienne au Royaume.

Sur le plan parlementaire, le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de promouvoir les relations entre les institutions législatives des deux pays vers plus de coopération et de concertation, renouvelant à cette occasion son invitation à la présidence du Parlement vietnamien pour effectuer une visite de travail au Maroc dans l'objectif d'examiner les moyens de consolider les relations bilatérales dans les différents domaines.

De son côté, l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam à Rabat a affirmé que les deux pays partagent les mêmes valeurs et positions autour des questions d'intérêt commun.

Il a, en outre, annoncé qu'une importante délégation parlementaire vietnamienne se rendra prochainement au Maroc pour examiner les moyens de coopération entre les deux pays et les opportunités permettant de renforcer les relations parlementaires, commerciales, économiques et culturelles.