Ile Maurice: Blanchiment allégué - Kaviraj Chuckhowree aurait ramassé l'argent dans une poubelle

La mère du suspect ne mâche pas ses mots. «Les limiers ont mis ma maison sens dessus dessous. Ils ont fouillé partout. Et lorsqu'ils sont tombés sur les cartons, ils ont aussi ramassé les Rs 90 000 que j'avais économisées et cachées dans un autre coin de la maison. Mes économies ne se trouvaient pas dans ces boîtes.» Elle affirme ignorer qu'il y avait autant d'argent dans des cartons chez elle.

Les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) l'ont épinglé avec Rs 3 016 300 à son domicile, samedi matin. Et le marchand de fruits Kaviraj Chuckhowree, âgé de 42 ans, n'a pas tardé à passer aux aveux. Il martèle qu'il a «ramassé cet argent dans une poubelle». Mais voilà, il convainc difficilement les limiers, étant donné qu'il a des antécédents, mais aussi qu'il aurait des contacts réguliers avec des «high profile individuals» impliqués dans le trafic de drogue.

