Madagascar: Carnaval de Madagascar - Mahaleo en vedette

Le concert de Mahaleo sur la scène du Carnaval de Madagascar a ravi les spectateurs d'ailleurs venus très nombreux.

Un « tsenaben'ny faritra » qui a mis en exergue l'artisanat et la gastronomie de chaque région et a offert un véritable festival de goûts et de couleurs, un méga zumba qui a fait danser les milliers de spectateurs, un grand spectacle avec de grands artistes évoluant dans divers horizons musicaux... le Carnaval de Madagascar, sur l'Avenue de l'Indépendance, qui n'était pas pour ravir les conducteurs, était l'endroit où il fallait être pendant le week-end.

D'ailleurs, cette grande manifestation culturelle n'a pas seulement réuni les Tananariviens, mais également plusieurs associations et personnes venues de toutes les régions. Le but de l'évènement était effectivement de réunir toutes les Régions de Madagascar durant ces trois journées du Carnaval de Madagascar, de réunir tous les Malgaches autour de leurs patrimoines, leurs cultures et de leurs traditions folkloriques.

Pari tenu grâce à la participation des 22 Régions aussi bien durant les parades qu'à la Foire des Régions. Les spectacles gratuits ayant vu la participation de Mahaleo, Farakely, Kabôsy spirits samedi, Samoela, « Team safelika » et « Tambour gasy » dimanche dernier, ont également contribué au succès de l'évènement qui cette année, en était à sa troisième édition.