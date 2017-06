Madagascar: Hôtel de l'Arène Ambositra - Innovation, promotion de l'économie locale et de l'emploi

L'hôtel de l'Arène parmi les exposants au salon de la recherche, de l'innovation au service de l'économie et de l'emploi à Ambositra. Photo Anastase

Le tourisme est un secteur innovant et dont les opportunités ne manquent pas pour faire développer l'économie locale et créer des emplois.

L'hôtel de l'Arène sis au centre-ville d'Ambositra en face du marché de « Sabotsy » sur le bord de la RN 7, a tenu à être présent au salon de la recherche et de l'innovation au service de l'économie et de l'emploi. Une manifestation organisée tout récemment à Ambositra en partenariat avec le Bureau International du travail (BIT), l'Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra (ISTA) et les groupements d'entreprises GEM et FIVMPAMA, dont l'objectif est de promouvoir l'emploi et l'économie par le biais de la recherche.

Comme l'a souligné, le chef étoilé, Yves, gérant de l'hôtel-restaurant de l'Arène, sa présence à ce salon justifie pleinement les objectifs de son établissement qui sont l'innovation et la promotion de l'économie locale et de l'emploi, plus particulièrement dans le domaine touristique qui est un secteur très porteur.

Formation. Pour illustrer ces propos, le chef Yves, d'emblée de préciser qu'avant l'ouverture de son établissement de plus de 40 chambres et doté d'un espace pouvant accueillir 700 personnes, des formations gratuites accélérées en matière d'hôtellerie et de restauration ont été dispensées aux jeunes d'Ambositra. Ce qui a permis à une vingtaine de jeunes de trouver des emplois décents au sein de l'hôtel de l'Arène. Toujours dans le domaine de la formation en hôtellerie et restauration, le gérant de spécifier que peu de jeunes s'investissent à fond dans ce genre d'activités qui sont pourtant des secteurs porteurs. Par exemple pour une quarantaine d'offres d'emploi au sein de l'hôtel de l'Arène, une vingtaine de jeunes seulement ont répondu aux formations pourtant gratuites. Les établissements de formation doivent aussi faire preuve d'innovation également et constituer des pépinières de jeunes dans les activités du tourisme à Ambositra, pour répondre aux offres d'emploi sans cesse en augmentation à travers toute l'Ile. Pour que dorénavant, cesse la mauvaise réputation d'Ambositra, d'être pourvoyeuse d'enfants travailleurs.

Gastronomie et « savika ». Dans le domaine de la restauration, le chef Yves ne manque pas d'innovation lorsqu'il a opté pour la gastronomie moderne et traditionnelle servie à la carte, en privilégiant les produits bio du terroir dans son restaurant pouvant disposer de 100 couverts et promouvoir l'économie locale à travers la création des activités génératrices de revenus.

Pour l'organisation d'évènements, l'hôtel de l'Arène se démarque de ses pairs par l'organisation du « savika » mettant face à face l'homme et le taureau. Un sport traditionnel qui trouve son origine à Ambositra et animé par des artistes de renom et qui a lieu le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.