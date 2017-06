Madagascar: Trail de l'Ile Rouge - Thierry et Lou Gotz s'imposent

Rideau sur l'édition 2017 du trail de l'Ile Rouge avec les victoires finales de Thierry chez les hommes et Lou Gotz dans la catégorie féminine.

Exceptionnellement... belle ! Ce sont les mots des trailers à l'arrivée de la dernière étape reliant la mythique Allée des baobabs à la plage de Kimony. Une dernière étape distante de 23,7 km qui a vu la victoire de Greg en 1h 58'41" suivi de Thierry en 2h 04'41" chez les hommes. Du côté des dames, Lou s'est imposée en 2h43'26" tout comme sa sœur Natacha en 2h43'26". Cette 6e étape n'a plus d'impact sur le classement final avec les sacres de Thierry dans la catégorie masculine et de Lou chez les dames.

Une grande première à Madagascar que le départ d'un trail a été donné devant l'Allée des baobabs, mondialement connue. Les coureurs ont allié compétition et tourisme avec les séances photos pour immortaliser l'instant magique. Les quatre premiers km se feront à allure rapide pour les premiers du classement général alors qu'à l'arrière le serre-fil accompagnait les derniers tandis que les marcheurs prenaient une allure régulière en compagnie d'un guide de Mahay Expédition. Quatre km plus loin, Greg décide d'accélérer la foulée pour prendre une allure régulière proche des 15km/h.

Thierry quant à lui, premier au classement général, maîtrise l'écart et reste serein. Chez les dames, les sœurs Gotz ayant mené la course en tête depuis la première étape restent ensemble et toujours avec leur sourire radieux ce qui leur donne une réelle apparence de foulée tranquille. Le classement général chez les femmes ne changera pas non plus et nos deux sœurs Gotz finiront la main dans la main en attendant d'applaudir Vanessa la grande sœur et Fabienne la maman. Une fin d'étape dans la souffrance pour la plupart des concurrents, car chaleur et sable auront fini d'user nos trailers. Larmes, cris, sourires ... . Une fin d'étape sous le signe du bonheur de « l'avoir fait » face au canal du Mozambique.

Classement sixième étape : 23,7 km

Hommes :

1 - Greg en 1h58'41"

2 - Thierry en 2h04'41"

3 - Jean Marc en 2h18'12"

Femmes :

1 - Lou en 2h43'26"

2 - Natacha en 2h43'26"

3 - Chantal en 2h50'32"

8 - Fifaliana en 3h15'11"

Classement Général par catégories :

Hommes :

1 - Thierry en 11h10'35" (V2H)

2 - Greg en 11h25'47" (V1H)

3 - Jean Marc en 12h40'54" (V2H)

4 - Philippe Roscand en 13h14'07" (V1H)

Femmes :

1 - Lou en 14h04'38" (SF)

2 - Natacha en 14h22'53" (SF)

3 - Chantal en 15h07'31" (V3F)

8 - Fifaliana En 17h44'39" (Juf)