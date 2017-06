Madagascar: Rock - Rheg bientôt sur le terrain avec « Emmorheg »

Chose promise, chose due ! En avril, il a annoncé la tenue prochaine d'un concert. Le 1er juillet Rheg investira le Dôme rta Ankorondrano pour dévoiler son dernier-né au grand public.

Il y a trois mois, Rheg a accouché de son petit dernier : « Emmorheg ». Dans un registre thrash métal, l'album, celui de la maturité, met en avant des réalités brûlantes comme la justice populaire et les sectes. Plus agressif mais ne s'écartant pas du principe selon lequel l'énergie doit être canalisée dans des mélodies bien faites et recherchées, « Emmorheg » plaira sans nul doute à tous ceux qui ont toujours suivi l'évolution de la formation. Les 14 titres sont d'ailleurs travaillés de manière à ce que la diction permette au public de bien capter les décibels et les messages véhiculés.

Nouveaux membres. Ce ne sont pas seulement les titres qui sont nouveaux, mais également les membres. Au mois de décembre, le batteur, le bassiste et un des solistes du groupe le quittent pour évoluer dans une autre formation. L'album a donc été enregistré avec de nouveaux musiciens. « Désormais Rheg , c'est Ravonona et Lalah aux guitares solo, Taxx à la basse, Sedera à la batterie et Vitô au choeur et bien sûr Rega au chant ». Oui, le groupe, depuis janvier évolue avec d'autres membres. Mais que les fans se rassurent, l'album qu'ils ont enregistré et présenteront au dôme le 1er juillet est aussi excellent que les précédents. « Emmorheg », « Fitsaram-bahoaka », « Skype », « Mandoro », « Réconciliation nationale », « Beby », « Mozika », « En avant », « Secte », « Kamikaze », « Piqueteurs », « Ho anao » et « Be loosë » réservent beaucoup de surprises.

Prêts. « Nous sommes prêts depuis des mois. On attend avec impatience de retrouver les amateurs de métal et de son lourd pour enfin nous lâcher et leur montrer de quel bois on se chauffe ». Sasamaso, référence dans le monde du métal féminin, qui a déjà eu l'occasion de partager la scène avec la bande à Rega il y a 15 ans, sera le guest du groupe le 1er juillet. La sonorisation sera par contre assurée par Kiki. « T-shirts et plusieurs autres effets et articles souvenir labellisés emmorheg seront également en vente le jour du spectacle ». Après le 1er juillet, Rheg projette de partager la scène avec Martz et Egraygor et se penchera ensuite sur le traditionnel « november rock ».