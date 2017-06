Madagascar: Entrave à la libre circulation

Mais à l'analyse, il s'agit d'une véritable entrave à la libre circulation des véhicules et des personnes se trouvant à l'intérieur, de la part de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Si prompte à sortir des contraventions par l'intermédiaire des agents de la police municipale au moindre embarras à la circulation. Les taxis-be voient rouge face à ces « bérets jaunes » qui sont pourtant impuissants devant les embouteillages monstres qui paralysent la vie de la cité et des citoyens.

Gare à ceux et surtout à celles qui ne verrouillent pas leurs portières et/ou qui ne remontent pas les vitres de leurs portières face aux voleurs à la tire qui se faufilent entre les files de voitures à l'arrêt. Et qui se fondent dans la masse des passants et autres vendeurs à la sauvette, source d'embouteillages ... humains. Une aubaine pour les pickpockets qui font la fête jusqu'au 26 juin dont la célébration justifie, a priori, toutes ces barrières de sécurité installées à l'entrée de l'Avenue de l'Indépendance et sur les rues adjacentes.

