Madagascar: Athlétisme / Sommets nationaux - La ligue d'Analamanga en tête

Les Championnats de Madagascar toutes catégories qui ont pris fin, hier, au Stade d'Alarobia ont vu la domination des athlètes de la ligue d'Analamanga. Ils ont remporté 20 médailles d'or, 13 d'argent et 21 de bronze suivi par ceux d'Atsimo-Andrefana avec 06 or, 09 argent et 04 bronze.

Dedy Tsaravola du Taf Analamanga et Bezara Jean Robert du Cosfa ont été élus meilleurs athlètes de la saison. Ils ont empoché la somme de 200 000ar chacun comme récompense. Deux nouveaux records ont été réalisés le 5000 m marche cadette et le 100 m junior. Frédéric Nantenaina du 3FB Analamanga a signé le nouveau record du 100 m avec un temps de 10"56 en effaçant l'ancien record de 10"69 signé par Manandaza Thiarison en 2003 en France.

Le Réunionnais Dermont Anilha est allé sur la plus haute marche du podium avec un temps de 10"39 devant Florent Ravelomanana d'Atsimo-Andrefana sacré champion de Madagascar avec un temps de 10"54. L'autre record de l'épreuve de 5000m marche a été signé par Herline Stéphanie Rasoanandrasana du club de l'ASPENATO du Sud-Ouest.

Elle a bouclé la course en 30 min 20 sec 79. Profitant de ces sommets nationaux, treize dirigeants et des anciennes gloires ont été élevés au rang de Commandeur et officier de l'ordre de Mérite de Madagascar à l'image de Désiré Razafimahefa et d'Ony Paul Ratsimbazafy.