Burkina Faso: Civisme et patriotisme - 300 jeunes formés à Djibo

Le Service national pour le développement (SND) a formé, du 12 au 16 juin 2017, à Djibo, dans la province du Soum, 300 jeunes aux notions de civisme et de patriotisme.

Le Service national pour le développement (SND) est résolument engagé à faire des jeunes Burkinabè des citoyens exemplaires. A cet effet, il a organisé, au profit de 300 jeunes de la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, une formation au civisme et au patriotisme. L'activité, qui a duré du 12 au 16 juin 2017, a ainsi servi de cadre à des formateurs, rompus en la matière, d'échanger avec eux sur des notions variées telles que la démocratie, la tolérance, le civisme, l'écocitoyenneté, le bien public, le patriotisme et le terrorisme.

Devenue une préoccupation majeure dans la partie septentrionale du pays, en l'occurrence dans la localité de Djibo, le terrorisme a été l'un des thèmes qui a suscité de l'enthousiasme chez plus d'un participant. Le sujet a été abordé par le commandant du 12e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Ouahigouya, Fabien Sorgho. Dans son exposé, il est revenu sur la définition du phénomène avant de s'étaler sur ses origines dans le monde et au Burkina Faso, les facteurs favorisant son expansion, les solutions de lutte et quelques conseils pratiques en cas d'attaque.

Ainsi pour le commandant Sorgho, l'islamisme, qui conduit au terrorisme, n'est pas à confondre à l'islam qui, lui, est une religion «respectable et respectée», prônant la soumission à Dieu, le respect de la vie, la tolérance et l'entraide. Le phénomène djihadiste ou le terrorisme, a-t-il dit, s'appuie sur la pauvreté, le sous-développement, la marginalisation, l'exclusion liée à l'absence de gouvernance (... ) pour faire tache d'huile dans le monde. La cible des «fous de Dieu» étant les jeunes, en raison de «leur esprit très influençable», il a conseillé à ses interlocuteurs d'être un relai d'information et de renseignement pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), chargées de combattre le phénomène. Ce n'est que dans l'unité d'action, a-t-il fait savoir, que l'on peut efficacement lutter contre ces derniers.

Et en cas d'attaque, le comportement idéal à observer, selon le commandant Sorgho, est d'exposer le moins possible son corps en se couchant, d'identifier le lieu du danger afin de s'éloigner par le sens opposé et de se démarquer de tout élément pouvant dévoiler sa cachette. Il s'agit là de «la règle SEA» c'est-à-dire, Sol-Environnement-Abri, a-t-il noté. Très ouverts aux débats, les jeunes participants ont montré, tout au long de la communication du commandant, leur intérêt pour le sujet abordé. Ils se sont réjouis également de la tribune qui leur a été offerte pour mieux échanger autour de ce thème ainsi que ceux en rapport avec leurs droits et leurs devoirs.

Former des citoyens responsables

La formation des jeunes à Djibo, quatrième du genre sur le territoire national en 2017, entre dans le cadre d'un vaste programme de sensibilisation et de conscientisation initié par le SND. Selon le Directeur général du service, le colonel Hamado Dabré, l'objectif recherché par son département est de «contribuer à la formation de citoyens responsables». A l'écouter, ladite campagne est inscrite dans les priorités du SND car, il a dit être convaincu que c'est à travers de telles initiatives, conjuguées à l'action d'autres structures étatiques et privées, que l'on peut impliquer davantage les jeunes dans le processus de développement.

Pour parvenir à de meilleurs résultats, le SND a ainsi décidé de ratisser large en étendant les formations aux chefs-lieux de province en lieu et place des seules régions. Dans le même registre, il a fait le choix «d'innover en mettant l'accent sur l'interactivité et l'apport d'expertises venant des domaines spécifiques», a déclaré le colonel Dabré. Se félicitant de la qualité des échanges, le directeur général du SND s'est réjoui de la tenue de l'activité dans la ville de Djibo. «C'est l'une des meilleures formations de l'année de par la mobilisation, la ponctualité, l'assiduité et la qualité des interventions des participants», a-t-il confié.

Abondant aussi dans le même sens, le représentant du haut-commissaire de la province du Soum, Maurice Konaté, a remercié les organisateurs pour le choix de sa localité. Il a salué, en sus, l'importance de l'activité qui, selon lui, va permettre de «lutter contre la dérive des mœurs et l'incivisme». A l'endroit des jeunes formés, il les a appelés à s'approprier les valeurs enseignées pour en faire des principes de vie. «Je suis convaincu que dans quelques années, lorsque vous serez au centre des décisions relatives à la vie de notre pays, vos choix seront moralement acceptables, socialement crédibles et politiquement justes», leur a-t-il lancé. Au terme de la formation, les participants ont reçu des attestations de participation.