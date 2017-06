Burkina Faso: Prévention des inondations à Ouagadougou

Le maire de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, a lancé les travaux d'urgence d'assainissement pluvial de l'arrondissement n°12 de la capitale, le samedi 17 juin 2017 au quartier Patte d'oie.

Bientôt, les inondations ainsi que ses corollaires de désagréments feront partie des mauvais souvenirs des riverains de l'arrondissement n°12 de la ville de Ouagadougou. En effet, les travaux de construction d'ouvrages d'assainissement dans ledit arrondissement ont été lancés, le samedi 17 juin 2017. Ces travaux prennent leurs sources au dalot situé en face de Marina Market de la Patte d'oie et déboucheront sur la rue Père-Joseph-Wreisinki en passant par la rue Bito.

Ils consisteront plus précisément à la réalisation d'environ 2 Km de caniveaux, 415 m de dalots de sections diverses, 990 m de dallettes de couverture, d'éclairage public de la rue Bito, de feux tricolores et de panneaux de signalisation ainsi que de bitumage en bicouche de certaines parties de l'ouvrage. «Toutes ces réalisations visent à réduire au maximum les risques d'inondations que les populations de la Patte d'Oie connaissent à chaque saison de pluie», a affirmé le maire de la commune de Ouagadougou, Armand pierre Béouindé.

Selon lui, l'exécution de ces travaux s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement des arrondissements de la ville de Ouagadougou. A ses dires, il a été, dès sa prise de service en juin 2016, confronté à des inondations assez importantes dans la ville de Ouagadougou. «Nous sommes sortis et avons constaté des dégâts dans les quartiers où le problème était posé avec acuité. Et le président du Faso a pris l'engagement à faire financer rapidement les travaux d'assainissement. C'est ainsi qu'après la réalisation de ceux du quartier Rimkèta nous sommes aujourd'hui à la Patte d'oie pour le coup d'envoi des travaux et montrer aux populations que les engagements qui ont été pris ont été respectés», a justifié le bourgmestre.

«Le caniveau n'est pas un dépotoir»

Pour l'édile de l'arrondissement n°12, Rasmata Nadambéga/Compaoré, c'est la concrétisation d'une promesse qui permettra de juguler un problème crucial de l'arrondissement qu'est l'inondation. «Notre joie est immense aujourd'hui car la construction de cet ouvrage est d'une grande utilité pour nous parlant de la quiétude de notre population dont nous avons la charge», s'est-elle exprimée. Par ailleurs, la maire Nadambéga, a appelé les populations à plus de compréhension parce que les travaux vont sans doute causer des désagréments. «Il va y avoir des déviations, donc nous invitons les populations à respecter les consignes données par l'entreprise pour éviter les désagréments causés par ces travaux», a-t-elle formulé.

Aussi, elle les a invitées à plus de conscience citoyenne pour un meilleur entretien des futures infrastructures afin de ne plus revivre le calvaire des saisons passées. «Le caniveau n'est pas un dépotoir. Si vous le remplissez d'ordures, il ne joue plus son rôle (canal de drainage d'eau) et vous serez inondés malgré son existence», a appuyé le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé. Quant au représentant des riverains, Mark Condé, il a traduit toute sa gratitude aux autorités communales et étatiques pour leur dévouement au développement de la commune de Ouagadougou, en général et, celle de l'arrondissement n°12, en particulier.

D'un coût global d'exécution estimé à un milliard 800 millions de francs CFA, les travaux d'assainissement de l'arrondissement n°12 de la capitale sont exécutés par l'entreprise COGEB International. Et selon son directeur des travaux, Ives Parfait Badiel, ils ont déjà commencé l'exécution des travaux et ils vont d'ailleurs œuvrer à finir avant le délai qui est de 6 mois.