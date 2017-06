Sénégal: Dakar compte se doter du supercalculateur "le plus puissant d'Afrique"

Il a souligné la nécessité de donner plus de place à la recherche dans la mise en oeuvre de la politique de développement de l'agriculture sénégalaise et dans d'autres domaines.

"Avec l'achat de ce supercalculateur, a souligné Mary Teuw Niane, l'Etat vise à mettre à la disposition des chercheurs sénégalais une puissance de calcul qui pourra accompagner l'agriculture, la santé, l'océanographie, la météorologie et le développement du numérique pour la prise en charge des questions de sécurité qui sont devenues de plus en plus critiques".

Mary Teuw Niane avait entamé jeudi un déplacement dans les trois régions de la Casamance (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor). Il a notamment visité un projet d'expérimentation de l'huile de palme à Teubi (Bignona) et rencontré le roi d'Oussouye.

Ce supercalculateur sera mis à la disposition des scientifiques locaux pour impulser davantage leurs travaux de recherche dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'océanographie et du numérique, a dit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Oussouye (Ziguinchor) — Le Sénégal va acquérir bientôt "le supercalculateur le plus puissant" d'Afrique, doté d'une puissance de calcul de 537 pétaflops, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.

