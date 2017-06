Gabon: Le Klash 2017 - Buts, Tension, Spectacle et émotions...

Il y a eu huit matches, 27 buts marqués, 5 doublés, 4 cartons rouges, des belles ambiances, 2 300 spectateurs recensés, du suspense... Mais pas que. On débriefe pour vous les huitièmes de finale du Klash. Voici le debrief des huitièmes de finale.

Vendredi 16 juin, juste après le repas de midi, le Klash avait rendez-vous au stade de Nzeng-Ayong. Après deux longs jours de repos, l'heure était d'attaquer les choses sérieuses. On s'apprêtait à passer un week-end de rêve avec du jeu, des buts... Et on ne s'y est pas trompé !

Vendredi 16 juin, Stade de Nzeng-Ayong

Talent d'Or - National FC, (1-3)

Malgré Poba Poba, un des meilleurs buteurs du tour, les Akandais de Talent d'or se sont fait éliminer par la vaillante équipe du National FC (3-1).

Un doublé du jeune Aimar Ndong (30e et 36e) aura permis de mettre le National sur les rails, avant que Daniel Ondimba (54e) ne vienne clore les débats. Le but de l'infernal Karel Poba Poba, dans les arrêts de jeu (99e, s.p) ne comptera que pour les stats du pensionnaire de la JS Awassi.

Homme du match : Morgan Ndong Obame

J.S Akanda - Easy FC, (1-2).

Entre les Librevillois d'Easy FC et la J.S d'Akanda de Stéphane Bounguendza, il y avait un duel, d'équipes réputées "joueuses", à vivre en deuxième heure au Stade de Nzeng-Ayong.

Easy sur sa lancée ! Les joueurs du 4e arrondissement de Libreville ont difficilement battu la Jeunesse Sportive d'Akanda chère à Pierre Aubame Yaya, 2-1, au stade de Nzeng-Atong. Les buts de Same Ouffoué (18e, s.p) et Karel Mangoumba (37e) ont été suffisants malgré le joli but de Springueur Ewowo (15e). Les Akandais peuvent avoir des regrets. Saturnin Ibella lui, continue son aventure avec un sans fautes depuis le début du tournoi.

Homme du match : Same Ouffoué

Samedi 17 juin, Stade de l'INJS

USIGE - M5 1 / B, (1-0)

Tristesse, Colère et Joie... Tout y était dans ce duel entre arrondissements de Libreville au Stade de l'INJS samedi. L'équipe 2 du 5e arrondissement de Libreville (M5 1/B) a été clinicienne face aux étudiants de l'USIGE (1-0).

Une qualification acquise pour hommes du 5e, dès la 5e minute grâce au cinquième but d'Abdoul Sakho, sur penalty.

Homme du match : Abdoul Sakho

Akanda 2- AS Virié, (1-0)

Un petit but aura suffi pour la qualif' des akandais !

Au stade l'INJS, les Owendois de l'AS Virié n'ont pas pu franchir la montagne Akanda 2, malgré de nombreuses occasions (0-1). L'unique but (plutôt matinal) du match porte la marque d'Andy Ongotho (9e).

Homme du match : Andy Ongotho

Samedi 17 juin, Stade Annexe d'Angondjé

Dream Team - Aigles d'Angondjé, 2-1

Jour de rêve pour une "équipe de rêve" !

La Dream-Team s'est qualifiée au détriment des Aigles d'Angondjé sur leur propre terres (2-1), après un match très disputé au stade de l'Amitié et ce, grâce à un doublé d'Herold Makouya (7e et 81). Pourtant Ella Balakiya (9e), avait remis les deux équipes à égalité avant le quart d'heure de jeu. La Dream Team poursuit son rêve...

Homme du match : Herold Makouya

AS du 3e Arr. - J.S Owendo, 3-2

Un destin à la Portugaise (Euro 2016) pour les AS du 3e ?

Qui l'eût cru, après avoir terminé dans les meilleurs 3èmes des phases de poule ?

La belle victoire des As du 3ème Arr. de Libreville sur la Jeunesse Sportive d'Owendo (3-2), leur a ouvert les belles portes des quarts... Une qualification, au courage, des joueurs de Paul Ndembi , qu'ils doivent en partie à Gilbert Ngoma (20e et 26e) et à Boubacar Kone (9e). Auteurs d'un match plein.

Dimanche 18 juin, Stade de l'Amitié d'Angondjé

Akebe Football - M5 1/A (3-3 ; t.a.b 4 -2)

La seule séance de tirs aux buts des huitièmes, un Régal, 2-2 à la fin des 90 minutes, et up...

La prolongation (3-3) !

Il fallut attendre une intense séance de "pénos" pour connaître le dénouement de cet avant-dernier huitième, où le héros se nomme Islande Ita, auteur du dernier tir au but victorieux (4-3). Akebe Football peut s'en vouloir, vue les nombreuses occasions manquées alors qu'elle menait encore 3-2 jusqu'à la 109e. Mais c'était sans compter sur Lionel Memiaghe (109e).

Les coéquipiers du capitaine Jerry Nbomba (fils du coach pour la petite histoire), auteur d'un doublé (8e et 75e) permettent au 5e arrondissement de Libreville d'avoir un deuxième représentant en quart de finale du Klash 2017.

Homme du match : Jerry Ndomba

Racing Football - Akanda 2, 3-0 (a.p)

Un choc Owendo-Akanda dont les prolongations ont ajouté un peu de piment, après 90 minutes très décevantes en terme de buts (0-0) ce dimanche au stade de l'Amitié d'Angondjé.

Ce dernier choc, et ultime huitième de finale, entre la plus jeune équipe du tournoi Akanda 1,et Racing Football, se sera joué jusqu'au bout de la journée. Grâce au doublé, tout en puissance, d'Heinrich Kibat (97e et 112e) et au but de Constant Mbombe (114e), les Racingmen d'Owendo peuvent continuer à rêver Grand. Ils joueront le National FC en quart dès mercredi.

Homme du match : Heinrich Kibat

Le PROGRAMME des quarts de finale, Mercredi 21 juin

Stade de Nzeng- Ayong

10h00 : National FC - Racing Football

12h00 : Easy - M5 1/A

Stade Annexe de l'Amitié

13h00 : M5 1/A - AS Du 3e Arrondissement

15h00 : Akanda 2 - Dream Team

A noter, qu'à chaque mi-temps de matchs, et grâces à des jeux-concours (jongles, danses... ), de nombreux lots (Téléphones portables, Pendules, Tee-shirts, etc.) sont à gagner sur chaque stade, pour les spectateurs. Du Klash à tous les niveaux !