Cameroun: Axe Pouma-Sombo - Un accident fait un mort

Selon des témoignages, cet accident survenu sous une pluie battante a aussi fait de nombreux blessés, tous transportés par des secours à l'hôpital de Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime. Des éléments de la gendarmerie rencontrés sur le lieu du drame mettent en cause « un mauvais dépassement du bus », alors que la voie ne lui était pas totalement libérée par le camion qui roulait avant lui. Les riverains par contre accusent l'étroitesse de la route et le mauvais état de la chaussée à cet endroit.

