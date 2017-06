Cameroun: La BICEC envisage un produit net bancaire de 60 milliards FCFA en 2017 contre 50, 8 milliards en 2016

Et pour pallier cet épisode fâcheux qui de toute façon à en croire Jean Baptiste Bokam le président du conseil d'administration (Pca) de BICEC, n'entame en rien la fiabilité et la solidité de la banque, sont entre autres, envisagés : le renforcement des mécanismes de contrôle, la construction en septembre ou octobre prochains, de la 40ème agence BICEC. Une agence premium qui aura pour siège, le quartier Hippodrome à Yaoundé.

De cette rencontre entre la BICEC et la presse, nous apprenons que depuis deux ans, la banque, enregistre des résultats plus ou moins négatifs, avant une baisse du résultat net avant impôt au 31 décembre 2015. Une contre performance qu'on situe à 10,298 milliards FCFA, soit une baisse de 50,8% par rapport à 2014. Dans le même ordre d'idées, le Pnb au 31 décembre 2015, s'élève à 49, 456 milliards FCFA, soit une chute de 7,3% par rapport à 2014. Des statistiques qui aux dires des responsables de la BICEC, ont eu une incidence sur les bénéfices de la banque qui ont alors connu une chute importante.

