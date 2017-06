Sénégal: Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd'hui (suite)

analyse

La dimension mystique illustrée par le soufisme fait partie intégrante de l'Islam et trouve ses fondements dans le Coran et l'exemple du Prophète (PSL). En même temps, l'attrait du soufisme déborde l'islam dans la mesure où il participe à une quête universelle du divin, présente dans toutes les religions, et plus largement dans toutes les métaphysiques, avec des formes parfois très proches. Si la charî'a ne concerne que les musulmans, il y a dans le soufisme des enseignements valables pour tous les hommes, qu'ils adhèrent à une religion, quelle qu'elle soit, ou non.

Mais en même temps que nous intégrons tout naturellement le soufisme à la mystique universelle, nous avons tendance à projeter sur lui une certaine conception de l'expérience mystique : individuelle et élitiste. Nous nous représentons toujours plus ou moins le mystique comme un « saint du désert », que ce désert soit réel ou figuré ; il se tient face à Dieu, dont il se rapproche en s'anéantissant (pensons à ces corps de saints pantelants et consumés de la peinture baroque). Tels ont pu être en effet les premiers individus qui se vêtaient par ascétisme d'une simple robe de laine (sûf, d'où leur viendra l'appellation de sûfi) et s'efforçaient d'atteindre, au-delà d'une application littérale de la Loi transmise par le Prophète (PSL), une expérience directe de Dieu. Mais c'est par un phénomène de « socialisation » et même de « massification », sans équivalent dans la chrétienté, que se caractérisa peu à peu la mystique musulmane. Or ce n'est certainement pas sous cet angle que nous sommes le plus habitués à envisager l'islam et les musulmans.

Les soufis se sont d'abord rassemblés dans des sortes de couvents auxquels divers noms furent donnés selon les lieux et les circonstances (ribât, khânqâh, zâwiya, dergâh), mais ces premiers « compagnonnages » ne faisaient que regrouper des individualités, des « frères » unis dans une même aspiration. Pour que s'amorce la socialisation à laquelle j'ai fait allusion, il fallut d'abord qu'au duo entre l'homme et Dieu se substituât un trio : le maître, le disciple et Dieu, le premier étant le guide indispensable au second pour parvenir à Dieu. Ensuite, des circonstances historiques précises ont amené les multiples disciples d'un maître donné à faire corps derrière lui, à se replier sur cette allégeance, et déclencher ainsi un processus qui aboutira à la constitution d' « ordres » ou de « confréries ». Les bouleversements politiques affectant le monde musulman à partir du XIe siècle (le Ve siècle de l'Hégire) ont joué ce rôle de catalyseur : les régimes chiites disparaissent en Iran et au Proche-Orient, puis, avec la conquête mongole, c'est une domination païenne, du moins au départ, qui s'abat sur la plus grande partie de l'ancien monde musulman. L'Islam (l'islam chiite ou l'islam en général) chassé du pouvoir que, dès l'origine, il avait vocation d'occuper, reflue au cœur des masses populaires où il revêt ces formes nouvelles.

Des premiers ordres apparaissent alors , qui garderont l'appellation de « khirqa primitives » (la khirqa étant le vêtement de piété remis symboliquement par le maître à son disciple). Ils tirent leurs noms du maître en mystique : la Qâdiriyya de 'Abd al-Qâdir al-Djîlânî (m. 1166) ; la Rifâ'iyya d'Ahmad ibn al-Rifâî (m.1182) ; la Madyaniyya d'Abû Madyan (m. 1197), appelée ensuite Châdhiliyya en mémoire de son « second fondateur », Abû I-Hasan al-Châdhilî (m. 1258) ; la Kubrawiyya de Nadjm al-Dîn Tchichtî (m. 1221) ; la Tchich-tiyya implantée en Inde par Mu'în ad-Dîn Tchichtî (m. 1236).

