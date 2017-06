Sénégal: Ousmane Sembène forever....

billet

La livraison du Soleil du Jeudi 15 Juin 2017 nous offre en première page une très belle photo du cinéaste sénégalais Ousmane Sembène accompagnée d'un titre dont beaucoup ont rêve pendant une dizaine d'années (depuis sa mort en 2007) sans pouvoir entretenir l'espoir de voir ce rêve d'éternité pour le père du cinéma africain se réaliser un jour. Il semble que le jour soit venu parce que si une journaliste d'un quotidien de la place, dans son édition du même jeudi 15 juin, a eu toutes les raisons d'écrire que le cinéaste «Ousmane Sembène (a été) immortalise par le Pr Samba Gadjigo» (co-auteur du documentaire éponyme - Sembène!) il y a aussi toutes les raisons de penser que le communiqué du conseil des ministres du Sénégal traduit la volonté ferme et résolue des autorités de ce pays d'inscrire Sembène et son héritage dans les pages glorieuses et éternelles de l'histoire de la nation sénégalaise.

En effet, selon ce texte officiel émanant du Secrétariat général du Gouvernement: «à l'entame de sa communication, le chef de l'Etat saisit l'occasion de la commémoration du dixième anniversaire de la disparition de Ousmane Sembène pour saluer le patriotisme exemplaire, le talent artistique et l'engagement panafricain de celui qui fut tirailleur, écrivain et un pionnier du cinéma africain. A cet égard, il demande au gouvernement d'engager toutes les diligences requises pour assurer une bonne conservation de l'ensemble des œuvres et édifices personnels qu'il a réalisés et qui doivent être répertoriés, classés au patrimoine national et présentés au grand public».

Les bobines de film que montre le documentaire de Samba Gadjigo et Jason Silverman intitulé «Sembène!» nous apparaissent dans un état de rouille et de pourriture avancé mais la technologie a pu préserver la plupart sinon tous les films de Sembène sous forme de Dvd. Assurément, ces bobines auraient pu faire bonne figure et avoir fière allure dans un coin musée à Galle Ceddo (la demeure de Sembène) mais, après sa mort, personne n'a pensé à, ou peut-être personne n'a pu avoir l'autorisation de faire des visites régulières pour assurer la maintenance de tout le patrimoine cinématographique que le docker noir a laissé derrière lui. Des lors, libre cours aux intempéries et à la faucille du temps pour faire leur œuvre néfaste et funeste. Mais Galle Ceddo tient toujours et celui qui s'est auto-proclamé (à raison assurément) gardien de l'héritage et du patrimoine de Sembène, le Professeur Samba Gadjigo de Mount Holyoke College a réussi à préserver plusieurs objets souvenirs de Sembène de la disparition irrémédiable.

La décision du président de la République tombe donc au bon moment et ne fait que confirmer sa volonté exprimée devant des intellectuels et des artistes il y a deux ans de tout faire pour le rayonnement culturel du Sénégal. Préserver le cinéaste et toute sa production cinématographique et littéraire, c'est faire œuvre utile et réaliser un projet d'intérêt national majeur car Sembène Ousmane était assurément un modèle et doit le rester pour la jeunesse sénégalaise et africaine en quête de sources inspiratrices pour sa réalisation et son épanouissement intégral.

Fils de pêcheur à Ziguinchor, il n'a pu terminer ses études primaires puisqu'il fut renvoyé des bancs de l'école à la suite d'une rixe avec son instituteur. Ce refus précoce de l'oppression et de l'injustice lui permettra de faire sienne plus tard la farouche détermination de son père à garder son indépendance et sa dignité et ne jamais les négocier. «Jamais je ne serai a la solde d'un colon. Jamais je ne serai leur employé et béni oui oui». Le docker noir fut certes, pendant un certain temps, à la solde des patrons du port de Marseille mais pas pour très longtemps. Après avoir profite de ce séjour marseillais pour lire, beaucoup lire, des classiques de la littérature française (la littéraire francophone n'en était même pas à ses premiers balbutiements) et se forger une forte dose d'éducation autodidacte et après avoir résisté dans les tranchées de la deuxième guerre mondiale, Sembène revient chez lui au Sénégal et s'engage dans la production littéraire (O Pays, O Mon Beau Peuple, Les Bouts de Bois de Dieu etc.) et le cinéma avec au début des succès comme Borom Sarrett et La Noire de....

Le refus de la dépendance et de la facilité lui a inspiré le grand film Guelwar mais a toujours été la constance chez lui et sa règle de vie. Sa carrière cinématographique commence avec des pellicules récupérées chez ses collègues européens plus nantis et une caméra d'occasion. Par la suite et avec succès, il a pu réaliser ses projets cinématographiques (à l'exception de la grande fresque historique Samory) mais il n'a pratiquement pas été redevable de qui que ce soit pour l'œuvre monumentale qu'il a laissée derrière lui et pour son pays, son continent et l'univers entier. La main tendue n'a jamais été en odeur de sainteté chez Sembène tant dans sa vie professionnelle que privée.

Par ailleurs, l'école de la vie lui a appris à aimer le travail, le travail bien fait et il a travaillé jusqu'au dernier souffle. Sa dernière œuvre Moolaade a été tournée a un moment où il avait presque perdu la vue et, dans un autre documentaire, The Making of Molade, il y a des scènes comiques et poignantes à la fois où on voit Sembène, le fier et le battant, refuser de se faire tenir la main alors qu'il savait à peine où il posait les pieds parce que sa vision s'était presque éteinte.

Ce teigneux qui n'a presque jamais dit a quelqu'un «aide-moi» (la seule exception étant lorsqu'il demanda à Nafi sa gouvernante de l'aider dans les toutes dernières heures de sa vie ici-bas) portait son africanité avec fierté et il rappelait souvent que les Africains devaient écrire leur propre histoire pour éviter que d'autres l'écrivent et la dénaturent.

C'est donc ce Guelwar que la structure Galle Ceddo du Professeur Samba Gadjigo et Jason Silverman, le Centre de Recherche Ouest Africain (Warc), la Communauté Africaine de Culture (Cacsen) et Daray Sembène ont célébré du 9 au 11 juin partout au Sénégal, de la Place du Souvenir à Ngor, de Pikine à Thies, de Saint-Louis à Kédougou et de Ziguinchor à Toubacouta en passant par Sokone sans oublier les séances organisées concomitamment dans plus de 37 pays africains.

C'est ce même baobab géant de la culture sénégalaise et africaine que le président sénégalais s'est engagé à inscrire pour l'éternité sur les plus belles pages du génie créateur sénégalais et africain et sur les tablettes incandescentes de la résistance et de la résilience héroïques du peuple noir.

Directeur du Centre de recherche ouest-africain