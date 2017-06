Congo-Kinshasa: Dépréciation du franc congolais - Les propriétaires des taxis se plaignent de leurs recettes

«Je ne comprends pas où est-ce que nous allons. Le dollar se change actuellement à 15 000 francs congolais [pour 10 USD]. Cette année, le carburant a augmenté plus de deux fois. Mais, le prix de la course en taxi n'a pas changé », regrette un taximen.

«Dans les conditions actuelles, on ne peut pas augmenter le versement journalier», confie un propriétaire de taxi, déçu de voir ses recettes fondre au fur et à mesure que la dépréciation de la monnaie congolaise continue.

Depuis plusieurs années, les propriétaires des taxis à Kinshasa conviennent avec leurs conducteurs d'une recette journalière de 30 000 francs congolais. Pendant longtemps, la somme correspondait à environ 30 dollars américains. Mais à cause de la dépréciation du franc congolais depuis quelques mois, la somme représentent actuellement un peu plus de 20 dollars américains.

